İran, Mossad İçin Casusluk Yaptığı İddia Edilen Akil Kişaverzi'yi İdam Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları ve İstihbarat Bakanlığı, İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı tespit edilen Akil Kişaverzi'nin idam edildiğini duyurdu. Kişaverzi'nin, İran’ın stratejik askeri tesislerinin fotoğraflarını ve koordinatlarını İsrail’e ilettiği, bu bilgilerin bölgedeki hedef belirleme ve saldırı planlamalarında kullanıldığı belirtildi. İran makamları, Kişaverzi'nin uzun süredir Mossad ağı içinde faaliyet gösterdiğini, özellikle güneydeki füze üsleri, deniz kuvvetleri limanları ve hava üsleri etrafında gözetim yaptığını açıkladı.

Kişaverzi'nin tutuklanmasının ardından yürütülen mahkeme sürecinde, “milletin düşmanına hizmet etmek” ve “ülkenin askeri sırlarını açıklamak” suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği, ancak İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararıyla bu cezanın idama çevrildiği kaydedildi. İran resmi medyası, idamın “milletin güvenliği ve direnişin stratejik derinliği” adına verilmiş bir mesaj olduğunu vurguladı.

İranlı yetkililer, bu tür casusluk faaliyetlerinin İsrail’in bölgesel etkisini artırmak amacıyla düzenli olarak yürütüldüğünü, bu nedenle istihbarat güvenliğinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, İran’ın istihbarat birimlerinin Mossad ağına yönelik operasyonları artırdığı, son dönemde bölgede ve üçüncü ülkelerde benzeri birkaç operasyonun daha gerçekleştirildiği biliniyor.

Bölgesel analistler, İran’ın bu idamın ardından İsrail’in istihbarat faaliyetlerine karşı daha sert tepkiler gösterebileceğini, özellikle İsrail’in bölge ülkelerindeki ajanlarına yönelik operasyonların artabileceğini değerlendiriyor. İran’ın, “İsrail’in casusluk şebekelerini kırmaya devam edeceğini” açıkça ortaya koyduğu bu olay, İran-İsrail gizli savaşında yeni bir safhaya işaret ediyor.