Atvan: IŞİD’in Ömrü Bitmişti, ABD-İsrail Yeniden Canlandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arap dünyasının tanınmış gazetecisi ve yazarı Abdulbari Atvan, Suriye’nin Tedmur (Palmira) kentindeki son saldırı ile Avustralya’da gerçekleşen terör eylemine dikkat çekerek, IŞİD’in artık doğal ömrünü tamamladığını, ancak bu grubun ABD ve İsrail tarafından yeniden canlandırıldığını ifade etti. Atvan, “IŞİD’in ömrü aslında doldu, bu grup artık kendi başına bir tehdit değil. Ama ABD ve İsrail, onu yeniden harekete geçirerek, kendi düşmanlarına saldırmak ve Suriye’ye müdahale etmek için bir bahane yaratıyor” dedi.

Atvan, özellikle Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken, IŞİD’in artık merkezi bir yapıya sahip olmadığını, komuta zincirinin dağıldığını, kaynaklarının kesildiğini ve savaşçılarının büyük bölümünün öldürüldüğünü ya da dağıldığını vurguladı. Ancak, bazı bölgelerde küçük hücrelerin hâlâ faaliyet göstermesinin, bu hücrelerin dış destekle tekrar örgütlenmeye çalışıldığını gösterdiğini belirtti. Bu tür saldırıların, Suriye’deki direniş yapılarına karşı askeri hareketi meşrulaştırmak ve bölgede yeni bir askeri varlık bahanesi oluşturmak için kullanıldığını savundu.

Yazar, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını sürdürmek, İsrail’in ise Suriye’deki direniş eksenini zayıflatmak ve Golan Tepeleri’ni daha da derinleştirmek için IŞİD gibi grupların yeniden canlandırıldığını öne sürdü. “Aslında IŞİD’in yeniden canlandırılması, direnişle mücadele için bir bahanedir” diyen Atvan, bu tür operasyonların, bölgedeki halkların değil, dış güçlerin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Atvan, aynı zamanda Arap kamuoyunu da uyardı. “IŞİD’in yeniden canlandırılması, sadece Suriye’de değil, tüm bölge için bir tehlikedir. Bu grup, bir kez daha kışkırtılarak, Arap toplumlarını kendi içinde bölünmeye, korkuya ve çatışmaya sürükleyebilir” diye konuştu. Bu nedenle, bölgedeki halkların, dış güçlerin bu tür oyunlarına karşı uyanık olması ve direnişin halka dayalı, birleştirici karakterini koruması gerektiğini vurguladı.