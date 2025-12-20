Gazze’de Ateşkes Kağıt Üzerinde Kaldı: Okula Yönelik Saldırı Tepkileri Büyüttü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını kesintisiz biçimde sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi’nde, bombardımanlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı bir okulun hedef alınmasının, ateşkes anlaşmasının açık ve kasıtlı bir ihlali olduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırının sivilleri doğrudan hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, okulun barınma amacıyla kullanıldığının uluslararası kurumlarca bilindiği, buna rağmen saldırının gerçekleştirilmesinin “planlı bir suç” niteliği taşıdığı vurgulandı. Hamas, çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu bir mekâna yönelik bu saldırının, işgalci ordunun sivil halkı koruma yönünde hiçbir kaygı taşımadığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun ve özellikle ateşkese garantör olduğunu iddia eden tarafların sessizliği sert bir dille eleştirildi. Bu sessizliğin, İsrail’in saldırılarını sürdürmesi için fiili bir zemin oluşturduğu belirtilerek, uluslararası mekanizmaların yalnızca açıklama yapmakla yetinmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Gazze’de sahadaki insani tablo her geçen gün ağırlaşırken, direniş kaynakları ateşkesin yalnızca kâğıt üzerinde kaldığını, fiiliyatta ise sivil yerleşimlerin hedef alınmaya devam ettiğini vurguluyor. Son saldırı, Gazze’de ateşkes söylemleri ile sahadaki gerçeklik arasındaki derin uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.