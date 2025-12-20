Kuneytire’de İşgale Karşı Ses Yükseldi: Halk Siyonist İsrail’in Saldırılarını Protesto Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytire kentinde halk, Siyonist İsrail’in son haftalarda artan saldırılarına ve Golan Tepeleri’ndeki işgal politikalarına karşı sokaklara çıktı. Kent merkezinde düzenlenen protestoya farklı yaş gruplarından çok sayıda kişi katılırken, gösterilerde işgale karşı net ve sert mesajlar verildi.

Protestocular, Siyonist İsrail’in Kuneytire ve çevresine yönelik askeri hareketliliğinin, yalnızca güvenlik gerekçeleriyle açıklanamayacağını belirterek, bunun Suriye topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeyi amaçlayan bir politika olduğunu vurguladı. Taşınan pankart ve atılan sloganlarda, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu ve işgalin hiçbir koşulda meşruiyet kazanamayacağı mesajı öne çıktı.

Gösteriye katılanlar, uluslararası toplumun İsrail’in saldırıları karşısındaki sessizliğini de sert sözlerle eleştirdi. Bu sessizliğin, işgalci politikaları cesaretlendirdiğini belirten protestocular, Suriye halkının toprak bütünlüğü ve egemenlik konusundaki kararlılığının değişmeyeceğini ifade etti.

Yerel kaynaklar, Kuneytire’deki protestonun, bölgede artan İsrail saldırılarına karşı halkın tepkisinin bir yansıması olduğunu ve benzer gösterilerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini aktarıyor. Golan Tepeleri merkezli işgal ve saldırılar sürerken, Kuneytire’de yükselen bu ses, Suriye halkının direniş ve egemenlik vurgusunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koydu.