Yemen’den sert mesaj: Suudi-BAE işgali siyonist rejime hizmet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Abdulaziz bin Habtour, Amerikan-Arap saldırgan koalisyonunun Yemen’e yönelik on yılı aşkın saldırılarına rağmen hiçbir hedefe ulaşamadığını belirterek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin işgal altındaki bölgelerde yürüttüğü faaliyetlerin ABD ve işgalci Siyonist rejime hizmet ettiğini vurguladı.

Güney ve doğudaki işgal altındaki vilayetlerde, Suudi Arabistan ve BAE’ye bağlı paralı unsurlar arasında yaşanan çatışmalara değinen Bin Habtour, bu gelişmelerin Washington ve Tel Aviv’in planları doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Ona göre sahadaki gerilimler, Yemen’in egemenliğini hedef alan daha geniş bir sömürgeci projenin parçasıdır.

Bin Habtour, Suudi Arabistan’ın Yemen’de herhangi bir bölgeyi işgal ettiğinde Amerikalılar ve İngilizler için zemin hazırladığını; BAE’nin Aden’de ya da Yemen adalarını işgal altına aldığında ise Siyonist rejimin nüfuzuna alan açtığını ifade etti. Bu durumun, işgalin arkasındaki gerçek niyetleri açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Yemenli yetkili, işgal altındaki bölgelerde Suudi Arabistan ve BAE tarafından uygulanan özel taktiklere dikkat çekerek, ayrıntıların zaman zaman değişse de özün aynı kaldığını söyledi: 2015’ten bu yana süren işgal ve saldırganlık devam etmektedir. Biçimler ve etiketler değişse bile, işgalin özü değişmemiştir.

Bin Habtour ayrıca, ABD ve Siyonist çevrelerin Suudi ve Emirlik yetkililere, “Sana’yı kuşattık, Sana yönetiminin yararlanabileceği tüm gelir kaynaklarını kestik; buna rağmen Sana görece istikrarlı, yaşam koşulları, güvenlik ve toplumsal hayat belirli bir düzeyde sürüyor; devrimci ruh sönmedi, kabileler ve aydınlar bu hattı sürdürüyor” şeklinde serzenişte bulunduğunu aktardı. Bu sözlerin, ablukanın başarısızlığının itirafı anlamına geldiğini vurguladı.

26 Mart 2015’ten bu yana Yemen’in kesintisiz bir savaşın içinde olduğunu belirten Bin Habtour, bu savaşın evreler, biçimler ve başlıklar değiştirdiğini; ancak saldırganlığın özü ve hedefinin sabit kaldığını ifade etti.

Yemen havaalanlarının hâlâ kapalı olduğunu, halka dayatılan kara-hava-deniz ablukasının sürdüğünü kaydeden Yemenli yetkili, küresel güçlerin Sana başkentini kuşatma politikasını devam ettirdiğini ve bunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi. İşgal altındaki bölgelerde Suudi Arabistan ve BAE’nin uyguladığı taktiklerin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Bin Habtour, Suudi ve Emirlik işgal güçlerinin, kontrol ettikleri vilayetleri yönetmede başarısız olduklarını ve bu işgal araçlarının Aden başta olmak üzere Yemen halkı için hiçbir çözüm ya da iyi niyet taşımadığını vurguladı.

Şebve vilayetine değinen Bin Habtour, bu bölgenin Yemen’in tarihsel ve toplumsal dokusuyla Sana’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. 1940’lı yıllardan itibaren İngiliz sömürgeciliğine karşı savaşan Yemenli mücahitlerin önemli bir bölümünün Sana’ya yerleştiğini hatırlatan Bin Habtour, bugün de bu direnişçilerin üçüncü kuşaklarının Sana’da yaşadığını; köklerinin İmam Yahya ve İmam Ahmed dönemlerine dayandığını belirtti. Aslen Şebveli olan pek çok Yemenli ailenin de Sana ya da diğer Yemen şehirlerinde ikamet ettiğini kaydetti.

Suudi-Emirlik paralı unsurları arasındaki anlaşmazlıkların tırmandığı dönemde, ABD ve işgalci Siyonist rejimin bu gerilimlerdeki rolüne dair değerlendirmeler artarken, İngiliz The Times gazetesi The Times yayımladığı bir raporla Siyonist rejimin, saldırgan koalisyonun paralı unsurlarıyla—özellikle BAE’ye bağlı Güney Geçiş Konseyi Southern Transitional Council üzerinden—derin bağlarını ifşa etti.

Habere göre Güney Geçiş Konseyi, Sana’ya karşı ortak hedefler doğrultusunda Siyonist yetkililerle görüşmek üzere heyetler gönderdi. Bu bilgiler, aylar boyunca süren açık siyasi ve medya faaliyetlerinin ardından ortaya çıktı; bu süreçte saldırgan koalisyonun paralı unsurları, Siyonist rejimin Yemen ve bölgeye yönelik yaklaşımıyla uyumlu bir çizgi izleyerek Tel Aviv’in desteğini kazanma çabasını gizlemedi. Böylece üzerinde çalıştıkları projenin gerçek mahiyeti de açığa çıkmış oldu.