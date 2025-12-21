Caracas’tan Tahran’a Egemenlik Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki siyasi dayanışmanın bölgesel ve küresel baskılar karşısında taşıdığı öneme dikkat çekti. Görüşmede, İran’ın Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetiyle tehditler karşısında sergilediği net tutum dolayısıyla teşekkürlerini ileten Venezuelalı Bakan, bu yaklaşımı “ilkeli ve onurlu bir duruş” olarak nitelendirdi.

Caracas yönetimi, özellikle son dönemde artan siyasi ve ekonomik baskılara karşı ulusal egemenliği savunmanın temel öncelik olduğunu vurgularken, Venezuela Dışişleri Bakanı halkın bu yöndeki kararlılığının tam olduğunu ifade etti. İran ile yürütülen temasların, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkına dayalı ortak bir anlayışı yansıttığı belirtildi.

Görüşmede, tek taraflı yaptırımlar ve dış müdahale politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, direniş ve dayanışma temelinde şekillenen ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Taraflar, egemen devletlerin iradesini hedef alan baskı mekanizmalarına karşı ortak duruşun süreceği mesajını verdi.

Diplomatik kaynaklar, bu temasın yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda küresel düzeyde bağımsızlık ve egemenlik savunusunu önceleyen ülkeler için de güçlü bir siyasi mesaj taşıdığına dikkat çekiyor. Venezuela yönetimi, halkın iradesine dayalı seçilmiş hükümetin meşruiyetinin tartışmaya açılamayacağını bir kez daha net biçimde ortaya koymuş oldu.