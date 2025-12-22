  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

İran Füze Tatbikatıyla Bölgeye Net Mesaj: "Hazırız!"

22 Aralık 2025 - 17:13
News ID: 1764886
İran Füze Tatbikatıyla Bölgeye Net Mesaj: "Hazırız!"

İran Silahlı Kuvvetleri, ülke genelinde düzenlediği devasa füze tatbikatıyla merkeziyetsiz ateşleme sistemlerini ve stratejik dağıtık yapıyı test ederek savunma-taarruz gücünü zirveye taşıdı. Tahran-Tel Aviv hattındaki gerilim tam gaz yükselirken, İsrail-ABD zirvesi öncesi bu hamle, "her ihtimale hazırız" sinyali veriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran ordusu, son günlerde ülke sathında gerçekleştirdiği en kapsamlı füze tatbikatıyla dikkatleri üzerine çekti. Tatbikat, özellikle merkeziyetsiz ateşleme mekanizmalarını ve stratejik dağıtık yapıları merkeze alarak, olası tehditlere karşı hem savunma hem de taarruz kabiliyetini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Devrim Muhafızları ve düzenli ordu unsurlarının koordineli çalışmasıyla yürütülen tatbikatta, balistik füzeler farklı coğrafi bölgelerden eş zamanlı olarak ateşlendi. Bu sistem, tek bir komuta merkezine bağımlılığı ortadan kaldırarak, olası saldırılarda bile misilleme kapasitesini koruma prensibine dayanıyor. Yetkililer, tatbikatın "tam hazır olma" seviyesine ulaşıldığını vurgularken, füze menzillerinin genişletildiğini de doğruladı.

Bu gelişme, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin zirve yaptığı bir döneme denk geliyor. İsrail'in son dönemde Lübnan ve Suriye'deki hareketliliği, İranlı komutanların hedef alınması iddiaları sonrası tansiyon zaten yüksekti. Üstüne bir de Washington'da beklenen İsrail-ABD zirvesi eklenince, Tahran'ın tatbikatı adeta "gözdağı" olarak yorumlanıyor.

Uzmanlar, İran'ın bu stratejik hamlesinin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklık ve bölgesel vekalet savaşlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Tatbikatın zamanlaması, "savunma hakkımızı sonuna kadar kullanırız" mesajını pekiştirirken, Körfez'den Akdeniz'e uzanan hatta güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha