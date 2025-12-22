İran Füze Tatbikatıyla Bölgeye Net Mesaj: "Hazırız!"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran ordusu, son günlerde ülke sathında gerçekleştirdiği en kapsamlı füze tatbikatıyla dikkatleri üzerine çekti. Tatbikat, özellikle merkeziyetsiz ateşleme mekanizmalarını ve stratejik dağıtık yapıları merkeze alarak, olası tehditlere karşı hem savunma hem de taarruz kabiliyetini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Devrim Muhafızları ve düzenli ordu unsurlarının koordineli çalışmasıyla yürütülen tatbikatta, balistik füzeler farklı coğrafi bölgelerden eş zamanlı olarak ateşlendi. Bu sistem, tek bir komuta merkezine bağımlılığı ortadan kaldırarak, olası saldırılarda bile misilleme kapasitesini koruma prensibine dayanıyor. Yetkililer, tatbikatın "tam hazır olma" seviyesine ulaşıldığını vurgularken, füze menzillerinin genişletildiğini de doğruladı.

Bu gelişme, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin zirve yaptığı bir döneme denk geliyor. İsrail'in son dönemde Lübnan ve Suriye'deki hareketliliği, İranlı komutanların hedef alınması iddiaları sonrası tansiyon zaten yüksekti. Üstüne bir de Washington'da beklenen İsrail-ABD zirvesi eklenince, Tahran'ın tatbikatı adeta "gözdağı" olarak yorumlanıyor.

Uzmanlar, İran'ın bu stratejik hamlesinin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklık ve bölgesel vekalet savaşlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Tatbikatın zamanlaması, "savunma hakkımızı sonuna kadar kullanırız" mesajını pekiştirirken, Körfez'den Akdeniz'e uzanan hatta güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.