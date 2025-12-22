Hizbullah'tan Suudi Ziyaret İddiasına Net Mesaj: Direniş Önceliğimiz, Siyonistlere Karşı Taviz Yok!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Emin Şeri'nin açıklamaları, son dönemde Lübnan'ı sarmalayan siyasi ve askeri gerilimlerin ortasında yankı buldu. Hizbullah sözcüsü, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan'la olası bir temas iddiası spekülasyonlara dayanıyor; resmi bir doğrulama gelmeden bu konuyu yorumlamayacağız" diyerek konuyu netleştirdi. Şeri, konuşmasında Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve bölgesel direniş cephesinin koordinasyonu için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki mevcut durum, Siyonist rejimin sınır ötesi saldırıları ve iç siyasi kutuplaşmalarla iyice karmaşık hale gelmiş durumda. Şeri, "Direniş, Lübnan'ın egemenliğini korumanın tek garantisidir. Ulusal birlik olmadan ne ordu yeniden yapılandırılabilir ne de dış tehditlere karşı koyulabilir" sözleriyle, Hizbullah'ın ideolojik duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Bölgesel aktörlerden, özellikle Şii direniş hattındaki müttefiklerden gelen desteğin gecikmesi, Beyrut'ta endişe yaratıyor.

Kaynaklar, Şeri'nin bu çıkışının, İsrail'in Gazze ve Lübnan sınırındaki hareketliliğine paralel olarak yapıldığını belirtiyor. Hizbullah cephesi, herhangi bir diplomatik adımın direniş ilkelerinden ödün vermeden gerçekleşeceğini ima ederken, Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi tartışmaları da alevlendi. Lübnan Başbakanı'nın ofisinden henüz bir yorum gelmezken, gözler Tahran ve Şam'dan gelecek sinyallere çevrilmiş durumda.

Bu gelişme, Ortadoğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor; zira Hizbullah'ın tavizsiz duruşu, Arap dünyasındaki değişen ittifakları test edecek gibi görünüyor.