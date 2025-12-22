Siyonist Terör Batı Şeria'yı Abluka Altına Aldı: Onlarca Filistinliyi Kaçırdılar, Direniş Alevi Yükseliyor!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı Şeria'da sabaha karşı başlayan Siyonist saldırganlık dalgası, Nablus'tan El Halil'e, Cenin'den Ramallah'a kadar uzandı. İşgal askerleri, zırhlı buldozerler ve helikopter desteğiyle evlere dalıp kapıları kırarak girdi; en az 45 Filistinli, çoğu genç ve aktivist, kelepçelenip gözaltı araçlarına dolduruldu. Tanıklar, kadınların ve çocukların korku dolu çığlıkları arasında yaşanan sahneleri anlatıyor: "Evimizi talan ettiler, kardeşimizi sürükleyerek götürdüler."

Bu operasyonlar, Gazze'deki soykırımın gölgesinde Siyonist rejimin Batı Şeria'yı tamamen ilhak etme planının parçası olarak görülüyor. Filistinlı yetkililer, tutuklamaların direniş hücrelerini kırmaya yönelik olduğunu belirtirken, Hamas ve İslami Cihad gibi gruplardan "Her damla kanın hesabı sorulacak" açıklamaları peş peşe geldi. Yerel kaynaklar, son 48 saatte benzer baskınlarda 100'ü aşkın Filistinlinin hedef alındığını doğruluyor.

Filistin halkı, işgale karşı direniş ruhunu kaybetmiyor. Cenin mülteci kampında çatışmalar şiddetlenirken, sosyal medyada yayılan görüntüler dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Siyonist ordunun "güvenlik" bahanesiyle yürüttüğü bu katliamvari eylemler, uluslararası sessizliği de sorgulatıyor. BM'den henüz somut bir kınama yok, ama Filistin direnişi sahada cevabını vermeye hazır.

Batı Şeria'daki bu tırmanış, bölgedeki gerilimi zirveye taşırken, Filistinlilerin özgürlük mücadelesi yeni bir safhaya giriyor. Direniş ekseni, kardeş halkın yanında duracağının sinyalini verdi.