Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Deraa'nın batı kırsalında, Siyonist işgal güçleri gece yarısı operasyonuyla beton bloklar ve dikenli tellerle çevrili üsler dikti. Yerel kaynaklar, en az beş köyün kuşatıldığını, çiftçilerin zeytin bahçelerine ulaşamadığını anlatıyor: "Askerler ateş açarak bizi uzaklaştırdı, çocuklar aç yatıyor." Bu hamle, Golan Tepeleri'ndeki yasadışı işgali Deraa'ya sıçratma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Esed yönetiminin düşüşüyle oluşan güç boşluğunu fırsat bilen İsrail, son haftalarda hava saldırıları ve kara keşifleriyle Suriye'nin güneyini adım adım ele geçiriyor. Filistin direnişi cephesinden gelen dayanışma mesajları, "Siyonist yayılmacılığın Suriye'de de durdurulması şart" diyor. BM Gözlem Misyonu'ndan sessizliğe gömülen raporlar, sivillerin göç dalgasına yol açtığını doğruluyor.

Şam'daki yeni yönetim, İran ve Hizbullah ekseninden destek ararken, Rusya'nın üslerindeki sessizliği soru işareti yaratıyor. Tanıklar, Siyonist drone'ların köy üstünde devriye attığını, herhangi bir direniş kıvılcımına anında misilleme yapıldığını belirtiyor. Bu barikatlar, Suriye'nin egemenliğini tehdit eden bir kanser gibi yayılıyor.

Direniş hattı, Deraa halkının mücadelesini Filistin zaferiyle birleştirecek; zira Siyonist barbarlık her yerde aynı hesaplanıyor. Gözler, Tahran ve Beyrut'un atacağı adımlarda.