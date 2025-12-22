  1. Ana Sayfa
Siyonist Kanal İtiraf Etti: İran Füzeleri Hedefleri Vurdu, Kamuflaj Çöktü!

22 Aralık 2025 - 18:34
Siyonist Kanal İtiraf Etti: İran Füzeleri Hedefleri Vurdu, Kamuflaj Çöktü!

İsrail devlet televizyonu Kan, İran-İsrail savaşında Tahran'ın balistik füzelerinin stratejik hedeflerde "çok kritik isabetler" vurduğunu itiraf etti. Kamuoyuna duyurulmayan bu vuruşlar, Siyonist rejimin propaganda perdesini yırtarken, direniş ekseninin caydırıcılığını bir kez daha kanıtladı. Beyrut ve Tahran'dan zafer mesajları yağarken, Tel Aviv'de panik havası hâkim.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kan kanalının akşam bülteninde patlayan bu itiraf, savaşın ilk günlerinden beri gizlenen gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Sunucu, "İran füzeleri, hava savunma sistemlerimizin radarında kaybolan çok önemli noktalara indi; hasar raporu sansürleniyor" derken, izleyicileri şoke etti. Kaynaklar, Dimona nükleer tesisi civarı ve Golan'daki askeri üslerin vurulduğunu doğruluyor; hasarlı tanklar ve roket bataryaları Tel Aviv'in yalanlarını ele veriyor.

Bu sızıntı, Siyonist ordusunun "Demir Kubbe zaferi" palavrasını yerle bir etti. Filistin direnişi ve Hizbullah cephesi, İran'ın bu hamlesini "Ortadoğu'nun dönüm noktası" diye selamladı: "Balistik yağmuru, işgalcilerin sonunu hızlandıracak." Eski İsrail generali, anonim röportajda "Kayıplar korkunç, halkı paniğe sürüklememek için sakladık" itirafında bulundu.

Tahran'dan gelen resmi açıklama gecikmedi: "Direniş füzeleri, zulmün kalbine saplandı." Lübnan ordusu da sınırdaki teyakkuzu artırırken, ABD'nin acil toplantı çağrısı Washington'un çaresizliğini gösteriyor. Siyonist rejim, bu itirafla birlikte uluslararası arenada yalnızlaştı; BM Güvenlik Konseyi'nde acil oturum talepleri çoğalıyor.

Direniş hattı, bu füze zaferini Filistin özgürlüğünün habercisi olarak kutluyor. Tel Aviv'in yalan makinesi çatırdıkça, zafer kıvılcımları Ortadoğu'yu aydınlatıyor.

