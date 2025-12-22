Gazze soykırımı gölgesinde gaz mutabakatı: Mısır-İsrai yönetimi, Siyonist rejimle imzaladığı dev gaz anlaşmasını yalnızca ekonomik bir ticarianlaşması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Mısır yönetimi, Siyonist rejimle imzaladığı dev gaz anlaşmasını yalnızca ekonomik bir ticari mutabakat olarak sunmaya çalışsa da bölgesel çevreler ve Mısır kamuoyu, bu anlaşmanın siyasi boyutlarının ekonomik yönünün çok ötesine geçtiği ve asıl kazananın İsrail olduğu görüşünde birleşiyor.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, kısa süre önce Mısır ile Siyonist rejim arasında imzalanan ve Mısır halkı ile siyasi partilerinin sert tepkisine yol açan gaz anlaşması, Doğu Akdeniz enerji denkleminin en tartışmalı gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında, işgal altındaki sularda yer alan Leviathan sahasından çıkarılacak yaklaşık 130 milyar metreküp doğal gazın 2040 yılına kadar Mısır’a ihraç edilmesi öngörülüyor. Anlaşmanın toplam değerinin 35 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Siyonist rejimin tarihindeki en büyük gaz anlaşması

Bazı çevreler söz konusu anlaşmayı arz-talep dengesi temelinde şekillenen sıradan bir ekonomik mutabakat olarak sunmaya çalışsa da çok sayıda uzman, bu ölçekte ve zamanlamada yapılan bir anlaşmanın bölgesel ve uluslararası siyasi hesaplardan bağımsız ele alınamayacağını vurguluyor.

Siyonist rejimin başbakanı Benyamin Netanyahu, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada Mısır’la varılan mutabakatın onaylandığını duyurarak, bunu İsrail tarihinin “en büyük gaz anlaşması” olarak tanımladı.

Bu açıklamalar, Kahire yönetiminin anlaşmanın “sadece ticari” olduğu yönündeki ısrarına rağmen, iki tarafın gerçek kazançları ve asıl faydayı kimin elde edeceği sorusunu daha da görünür hale getirdi.

Mısır yönetimi kamuoyunu yatıştırma çabasında

Anlaşmanın bölgede ve Mısır kamuoyunda büyük tepki toplamasının ardından, Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Reşvan, anlaşmanın siyasi bir boyutu olmadığını savundu. Reşvan, mutabakatın uluslararası piyasa kuralları çerçevesinde, ticari şirketler arasında imzalandığını iddia etti.

Yetkililer, anlaşmanın Mısır’ı Ortadoğu’nun “bölgesel gaz ticaret merkezi” haline getireceğini ileri sürse de gözlemciler, işgal altındaki Filistin’den gaz ithalatının siyasi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Gazze soykırımı gölgesinde siyasi bir kazanım

Uzmanlara göre, bu anlaşmanın Gazze’de devam eden soykırım saldırıları sırasında imzalanmış olması, onun siyasi niteliğini daha da belirgin hale getiriyor. Siyonist rejim, bu mutabakatı uluslararası alanda artan tecridini kırmak ve kendisini bölgeye “entegre” bir aktör olarak sunmak için stratejik bir araç olarak kullanıyor.

Eski Mısır’ın BM Daimi Temsilcisi Mutez Ahmedin, ekonomi ile siyasetin birbirinden tamamen ayrılmasının gerçekçi olmadığını vurguladı. Ahmedin, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin bu anlaşmayı ne kadar ekonomik göstermeye çalışsa da, açık siyasi hesapların bulunduğunu söyledi.

Ahmedin’e göre, Siyonist rejimin anlaşmayı sonuçlandırması, ABD’nin baskılarıyla ve özellikle Donald Trump ve ailesinin Leviathan sahasında büyük yatırımı bulunan Chevron şirketindeki çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı.

Ekonomik ve siyasi kazanç İsrail’in hanesine yazılıyor

Ahmedin, ekonomik açıdan en büyük kazancın Siyonist rejim ve Amerikan şirketlerine ait olduğunu, Mısır’ın ise uzun vadeli ve riskli bir bağımlılık ilişkisine sürüklendiğini ifade etti. Siyasi açıdan ise bu anlaşmanın, İsrail’e uluslararası izolasyondan çıkma ve bölgesel normalleşmeyi derinleştirme imkânı sunduğunu söyledi.

Netanyahu’nun bu anlaşmayı yaklaşan seçimlerde “başarı dosyası” olarak kullanmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail için stratejik baskı aracına dönüşebilir

Uzmanlar, İsrail’in gaz ihracatı için sınırlı seçeneğe sahip olduğunu, sıvılaştırma altyapısının bulunmaması nedeniyle Mısır’a bağımlı olduğunu kabul etmekle birlikte, anlaşmanın uzun vadede Mısır için ciddi bir siyasi baskı aracına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hicazi de bu mutabakatın, İsrail tarafından bölgeye verilen siyasi bir mesaj olduğunu ve “belirli siyasi şartlar altında entegrasyon” iddiasını güçlendirdiğini belirtti.

Büyük hesap hatası uyarısı

Eski Mısır’ın İspanya Büyükelçisi Eymen Zeyneddin ise, anlaşmanın en büyük riskinin zamanlamasında yattığını söyledi. Zeyneddin’e göre, Gazze ve Batı Şeria’da süren saldırılar karşısında Kahire’nin daha sert bir tutum alması gerekirken, böyle bir uzun vadeli anlaşmaya imza atılması ciddi bir stratejik çelişki oluşturuyor.

Bu tür anlaşmaların, işgal, toplu cezalandırma ve soykırım politikaları sürdüren bir rejime siyasi ve ekonomik baskı gücü kazandırdığı uyarısı yapılıyor.

Bölgesel siyasi kaynaklara göre, Siyonist rejimin Gazze’de uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmeyi sürdürmesi, bu rejimle yapılan her türlü stratejik iş birliğini hukuki ve ahlaki açıdan riskli hale getiriyor. Bu durumun, uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları nezdinde Mısır’ı da olası yaptırım ve kısıtlamalara açık hale getirebileceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak analizler, bu gaz anlaşmasının siyasi ve ekonomik getirilerinin büyük ölçüde İsrail lehine olduğunu, Mısır’ın ise artan bağımlılık, sınırlı diplomatik manevra alanı ve bölgesel kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.