Lübnan'ı Siyonist-ABD Pençesine Teslim Edecek Yasa Meclis'te: Direnişçi Vekiller Ayaklandı!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başbakanlık kaynakları, yasanın acil oturumlarda görüşüleceğini duyurdu; ancak muhalifler bunu "ekonomik teslimiyet paketi" diye nitelendiriyor. ABD Büyükelçiliği'nin "hızlı onay" çağrısı ve İsrail'in sınırdaki tehditleri, zamanlamayı şüpheli kılıyor. Hizbullah Milletvekili Ali Ammar, "Bu yasa, direnişin finansal damarlarını kesmek için tasarlandı; Lübnan'ı IMF kölesi yapacaklar" diyerek kürsüde haykırdı.

Lübnan Merkez Bankası'nın çöküşünden beri devam eden kriz, bu yasayla "Batı denetimine" açılıyor. Tasarıda yer alan şeffaflık maddeleri, Hizbullah'ın sosyal yardım ağlarını hedef alırken, özel bankaların varlıklarını koruma güvencesi veriyor. Direniş yanlısı gruplar, sokaklarda "Amerika defol, Lübnan direnişin kalesi" pankartlarıyla yürüyor; güvenlik güçleri teyakkuzda.

Tahran ve Şam'dan gelen uyarılar, Lübnan ordusunun yeniden yapılandırılmasında da Siyonist parmağı işaret ediyor. Eski Ekonomi Bakanı, "Bu yasa geçerse, direniş fonları dondurulur; halk aç kalır" diyor. BM'den sessizlik, Arap Birliği'nin ise "iç iş" diye geçiştirmesi öfkeyi kabarttı.

Beyrut'un siyasi arenası kaynarken, bu yasa direniş cephesinin Lübnan'daki kalesini sarsabilir. Halkın iradesi, dış baskılara karşı duruşu test edecek.