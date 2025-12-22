Siyonist "Sarı Hat" Tuzağı Gazze Halkını Evsiz Bıraktı: Sessiz Sürgün Tam Gaz Devam Ediyor!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'nin kuzeyinde, Siyonist rejim geçen ay ilan ettiği "Sarı Hat"ı fiili tampon bölgeye çevirdi; Filistinliler ev kapılarına varamadan kurşun yağmuruyla püskürtülüyor. Tanıklar, "Çocuklarımın odasını gördüm ama dönemiyorum; askerler ateş açtı" diye haykırıyor. Yerel kaynaklar, 150 binden fazla ailenin mülteci kamplarında çürüdüğünü, tarlaların çölleştiğini doğruluyor; bu, Gazze'nin tam ilhak planının ilk adımı.

Hamas sözcüsü, "Sarı Hat, yeni bir Nakba; direniş roketleri bu zincirleri kıracak" diyerek meydan okudu. İslami Cihad da "Her evimize dönene kadar savaş" sloganıyla halkı ayağa kaldırdı. Siyonist generalin "güvenlik kuşağı" palavrası, gerçekte Filistin toprağını gasp etmek; Gazze Şeridi'nin daraltılması, nüfusu boğma stratejisi olarak görülüyor.

Uluslararası toplumdan gelen lafazan kınamalar, Gazzelilerin acısını dindirmiyor. Katar ve Mısır arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri tıkanırken, Tahran'dan "Filistin direnişi yalnız değil" mesajı geldi. Sokaklarda toplanan Gazzeliler, "Evlerimizden vazgeçmeyiz" pankartlarıyla direniş ruhunu haykırıyor; işgal drone'ları gökleri karartsa da umut sönmüyor.

Bu sessiz sürgün, Siyonist projenin çöküşünü hızlandıracak; Filistin halkı, toprağına kanıyla yazılmış hakkını geri alacak. Direniş ekseni, Gazze'nin zaferiyle Ortadoğu'yu yeniden şekillendirecek.