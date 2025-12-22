  1. Ana Sayfa
Rusya: Ukrayna yetkilileri ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor

22 Aralık 2025 - 18:43
News ID: 1764925
Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-  Moskova, 22 Aralık 2025 – Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna yönetimindeki bazı yetkililerin ülkeyi terk etmeye hazırlandığını açıkladı.

Haberde, bazı Ukraynalı yetkililerin ailelerini ve mal varlıklarını şimdiden yurtdışına taşıdığı belirtildi. SVR kaynakları, ülkenin yakın bir gelecekte çöküşün eşiğinde olduğunu ve bu yetkililerin kriz sona erdiğinde kaçmaya hazırlandığını aktardı.

Ayrıca, Ukraynalı diplomatların mevcut yönetim altında krizi sona erdirmenin mümkün olmadığının farkında oldukları ifade edildi. Yetkililerin, Zelenski’nin dayattığı koşullarla çözüm arayışının artık geçerli bir seçenek olmadığını bildikleri kaydedildi.

