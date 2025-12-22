  1. Ana Sayfa
Siyonist HTŞ İhaneti Ortaya Çıktı: Gaz Anlaşması Karşılığı Suriye Teslimiyeti!

22 Aralık 2025 - 18:46
İsrail rejimi, Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ile doğalgaz alım satımı için gizli kapaklı görüşmeler yürütüyor; masada Suriye'nin silahsızlandırılması ve diplomatik tavizler şartı öne sürülüyor. Bu kirli pazarlık, Şam'ın egemenliğini satma girişimi olarak direniş cephesini ayağa kaldırdı. Tahran ve Beyrut'tan "ihanet" feryatları yükselirken, Filistin direnişi bu oyunu bozacağının sinyalini verdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Üst düzey kaynaklar, Tel Aviv ile HTŞ liderleri arasında Ürdün sınırında yapılan gizli toplantıları doğruluyor. İsrail, Suriye'nin güney gaz sahalarından ucuz doğalgaz koparmak için HTŞ'ye "silah bırakma" dayatması yapıyor; karşılığında mali destek ve diplomatik koruma vaat ediyor. HTŞ komutanlarından biri, "Gaz akışı başlarsa Şam'la barış anlaşması imzalarız" diye sızdırılan konuşmada kendini ele verdi.

Bu anlaşma, Esed sonrası Suriye'yi parçalama planının parçası; Siyonist rejim, Golan'ı kalıcılaştırmak için HTŞ'yi kukla olarak kullanıyor. Direniş yanlısı analistler, "HTŞ, El Kaide artığı olarak Siyonist gaz tüccarlığına alet oldu; Suriye halkı bu satışı affetmez" diyor. Hizbullah'tan gelen uyarı sert: "Gaz boru hatları, füze hedefi olacak."

Şam yeni yönetimi, İran ve Rusya desteğini sıkılaştırırken, HTŞ kamplarında iç isyan kokusu alınıyor. Gazze'den Hamas, "Suriye'nin direniş hattından koparılmasına izin vermeyiz" mesajı yayınladı. BM ve Arap Birliği'nin görmezden geldiği bu skandal, Ortadoğu'yu yeni bir ihanet dalgasına sürüklüyor.

