Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yedioth Ahronoth gazetesinin manşetiyle patlayan kriz, son üç ayda 450 subayın istifa ettiğini ortaya koydu. Bir eski albay, "Sürekli yenilgiler ve Netanyahu'nun maceracılığı morali bitirdi; kim terfi için canını ortaya koyar?" diye haykırdı. Başvuru oranları %60 erirken, elit birliklerde bile kontenjanlar boş kalıyor; reservistler bile "yeter" diyerek sırt çeviriyor.

Bu çöküş, Gazze ve Lübnan cephelerindeki hezimetlerin meyvesi. Hizbullah roketleri ve Hamas tünel savaşları, subay kayıplarını katlarken, orduyu yönetecek kadro tükeniyor. Savunma Bakanlığı kaynakları, "Terfi sistemi tıkanınca disiplin dağıldı; direniş her an yeni bir darbe vurabilir" diye fısıldıyor. Tel Aviv sokaklarında protestocular "Orduyu kurtarın" diye bağırıyor, ama gençler yurtdışına akın ediyor.

Filistin direnişi cephesi, bunu "stratejik zafer" diye kutluyor: "Siyonist ordusu içeriden eriyor, füzelerimiz son noktayı koyacak." BM raporları bile personel krizini doğrularken, ABD yardımları nafile; Netanyahu'nun "zafer" nutukları boş laf. Laboratuvarlar boşaldığı gibi üsler de boşalıyor.

Direniş ekseni, bu subay kaosunu Filistin özgürlüğünün kapısını aralayan fırsat olarak görüyor. Tel Aviv'in askeri kalesi, istifalarla yıkılıyor.