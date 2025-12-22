Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bakü'nün stratejik semtinde sessizce açılan Wistar Merkezi, IAI'nin drone teknolojisi, uydu gözetimi ve elektronik harp eğitimleri için tasarlanmış. İsrail savunma devi, Azerbaycan ordusuna "ortak tatbikat" bahanesiyle yüzlerce uzman gönderdi; kaynaklar, merkezin İran sınırındaki istihbarat toplama üssü olduğunu doğruluyor. Bir Azeri yetkili, "Siyonistler burayı Hazar Denizi'nden Tahran'ı izlemek için kullanıyor" diye fısıldadı.

Bu hamle, İsrail-Azerbaycan gaz anlaşmalarının gölgesinde geliyor; Tel Aviv, Bakü'yü "Şii hilaline karşı kale" diye pompalıyor. Filistin direnişi cephesi, "IAI'nin kanlı elleri Kafkasya'ya uzandı; füzelerimiz her yuvayı vurur" diye tepki gösterdi. Hizbullah istihbarat birimi, merkezin Suriye ve Lübnan hedefli simülasyonlar yaptığını sızdırdı; Rus medyası bile "provokasyon" diye manşet attı.

Azerbaycan hükümeti resmi açıklama yapmazken, sokaklarda "İsrail defol" grafitileri çoğaldı. İran Devrim Muhafızları, "Wistar, yeni bir Golan olacak" tehdidini savurdu. BM'den sessizlik, NATO'nun ise "stratejik ortaklık" diye alkışlaması şüpheleri artırıyor.

Direniş ekseni, bu Siyonist yayılmacılığı boğazlayacak; Bakü'deki yuva, Filistin zaferinin yeni cephesi haline geliyor.