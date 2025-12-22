İran Nükleer Kalesini Koruyor: Siyonist-ABD Saldırılarına Rağmen Müfettişlere Kapı Kapattı, Direniş Kazanacak!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen net ret, Viyana'daki IAEA toplantısında yankılandı: "Savaş uçakları göklerdeyken müfettiş mi getirelim? Hasar raporu Tel Aviv'e hizmet eder." Tahran, tesislerin korunaklı sığınaklarda güvende olduğunu ima ederken, Natanz ve Fordow'daki patlamaların propaganda olduğu iddiasını savundu. Havacui'nin analizine göre, uranyum zenginleştirme zinciri bozulmadı; onarım sessizce sürüyor.

Bu rest, Netanyahu ve Biden'ı çıldırttı; Washington "yaptırımlar" diye tehdit savururken, Tel Aviv "yeni saldırı" sinyali verdi. Direniş yanlısı kaynaklar, İran'ın "stratejik belirsizlik" taktiğiyle zaman kazandığını söylüyor: Ya sınırlı uzlaşı, ya tam tırmanış, ya da tesisler ayağa kalkar. Hizbullah'tan "Tahran yalnız değil" mesajı, Filistin cephesinden "Nükleer direniş zaferi" alkışı yağdı.

El-Ahbar köşe yazarı, üç senaryoyu masaya yatırdı: Diplomatik pazarlık, kısmi denetim veya İran'ın onarımını gizlice tamamlaması. BM Güvenlik Konseyi'nde acil oturum talepleri çoğalırken, Rusya ve Çin Tahran'ı kolluyor. Siyonist medyada "İran füzeleri gibi nükleer program da vurulmadı" paniği hâkim.

İran'ın dik duruşu, Ortadoğu'da güç dengesini direniş lehine çeviriyor. Nükleer tesisler ayağa kalktıkça, Siyonist hayaller suya düşüyor.