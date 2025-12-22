  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

İran Nükleer Kalesini Koruyor: Siyonist-ABD Saldırılarına Rağmen Müfettişlere Kapı Kapattı, Direniş Kazanacak!

22 Aralık 2025 - 19:01
News ID: 1764941
İran Nükleer Kalesini Koruyor: Siyonist-ABD Saldırılarına Rağmen Müfettişlere Kapı Kapattı, Direniş Kazanacak!

Tahran, ABD ve İsrail'in füze yağmuruyla vurduğu nükleer tesislerine IAEA müfettişlerini "savaş tehlikesi" diye içeri almadı; hasar verilerini paylaşmak "düşmana koz" olur diye sınırlı işbirliği önerdi. Ajans ısrar etse de güven sıfırlandı, El-Ahbar yazarı Muhammed Havacui ağır hasara rağmen teknolojinin korunduğunu yazdı. 2026 başında diplomatik fırtına koparken, İran'ın stratejik hamlesi direniş eksenini güçlendiriyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen net ret, Viyana'daki IAEA toplantısında yankılandı: "Savaş uçakları göklerdeyken müfettiş mi getirelim? Hasar raporu Tel Aviv'e hizmet eder." Tahran, tesislerin korunaklı sığınaklarda güvende olduğunu ima ederken, Natanz ve Fordow'daki patlamaların propaganda olduğu iddiasını savundu. Havacui'nin analizine göre, uranyum zenginleştirme zinciri bozulmadı; onarım sessizce sürüyor.

Bu rest, Netanyahu ve Biden'ı çıldırttı; Washington "yaptırımlar" diye tehdit savururken, Tel Aviv "yeni saldırı" sinyali verdi. Direniş yanlısı kaynaklar, İran'ın "stratejik belirsizlik" taktiğiyle zaman kazandığını söylüyor: Ya sınırlı uzlaşı, ya tam tırmanış, ya da tesisler ayağa kalkar. Hizbullah'tan "Tahran yalnız değil" mesajı, Filistin cephesinden "Nükleer direniş zaferi" alkışı yağdı.

El-Ahbar köşe yazarı, üç senaryoyu masaya yatırdı: Diplomatik pazarlık, kısmi denetim veya İran'ın onarımını gizlice tamamlaması. BM Güvenlik Konseyi'nde acil oturum talepleri çoğalırken, Rusya ve Çin Tahran'ı kolluyor. Siyonist medyada "İran füzeleri gibi nükleer program da vurulmadı" paniği hâkim.

İran'ın dik duruşu, Ortadoğu'da güç dengesini direniş lehine çeviriyor. Nükleer tesisler ayağa kalktıkça, Siyonist hayaller suya düşüyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha