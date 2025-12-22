Hamas’tan İsrail’e Yasa Tanımaz Karara Sert Tepki: “İşgalin Yeni Aşaması”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yasa dışı Yahudi yerleşimini yasallaştırma yönünde aldığı karar, Filistin direniş hareketleri arasında büyük tepkiye neden oldu. Hamas, bu kararı “Filistin topraklarına yeni bir işgal dalgası” olarak nitelendirerek, İsrail’in Batı Şeria’yı tek taraflı olarak ilhak etme stratejisinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Batı Şeria’da 19 yasa dışı yerleşimi yasallaştırma kararı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan bir adım. Bu, işgalin yeni bir aşamasıdır ve Filistin topraklarının sistematik olarak gasp edilmesini hedefler” denildi. Açıklamada, İsrail’in bu tür adımlarla “iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaya çalıştığı” vurgulandı.

Direniş hareketi, kararın ardından bölgede direnişin daha da güçleneceğini, Filistin halkının topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda uluslararası topluma, İsrail’in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı net bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu. Hamas, “İsrail’in bu tür adımlarla barış değil, daha derin bir çatışma yaratacağını” savundu.

Karar, Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına, tarım arazilerinin elinden alınmasına ve yeni yollarla bölgenin İsrail kontrolü altına alınmasına zemin hazırlayacak nitelikte. Hamas, bu gelişmelerin ardından direnişin hem siyasi hem de meşru savunma ekseninde sürdürüleceğini, İsrail’in işgal politikalarına karşı her düzeyde mücadele edileceğini bildirdi.