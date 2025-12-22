TBMM Başkanlığı 2026 Bütçesi Genel Kurul’da Kabul Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- TBMM Genel Kurulu’nda, TBMM Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerinde oylama yapıldı ve bütçe kabul edildi. Oylamaya AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve diğer grupların temsilcileri katıldı. Bütçe, Meclis başkanlığı bünyesinde yürütülecek idari, teknik, güvenlik ve hizmet faaliyetlerinin finansmanını kapsıyor.

Bütçede, Meclis binası ve yan binaların enerji, bakım, güvenlik, temizlik, teknoloji altyapısı ve personel giderleri ayrıntılı şekilde yer alıyor. Ayrıca, yeni dönemde Meclis’in dijitalleşme ve erişilebilirlik projelerine ayrılan kaynaklar da bütçede yer buldu. TBMM Başkanlık Divanı, bütçenin “parlamento işleyişini daha verimli ve şeffaf hale getirmeyi hedeflediğini” ifade etti.

Oylama sırasında bazı milletvekilleri, bütçede “aşırı harcama” ve “şeffaflık eksikliği” iddialarını dile getirdi. CHP ve HDP milletvekilleri, özellikle teknoloji ve danışmanlık kalemlerindeki artışa dikkat çekerek, “Meclis bütçesinin daha açık ve denetlenebilir hale getirilmesi” çağrısında bulundu. AK Parti ve MHP milletvekilleri ise bütçenin “parlamentonun modern ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli” olduğunu savundu.

TBMM Başkanlığı 2026 bütçesi, Genel Kurul’da kabul edildikten sonra, Maliye Bakanlığı’na gönderilecek ve resmi kayıtlara geçecek. Bütçeyle birlikte, Meclis’in yeni yılda yürüteceği oturum, komisyon çalışmaları, dış ilişkiler faaliyetleri ve halkla ilişkiler projeleri de finanse edilmiş olacak.