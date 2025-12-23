İsrail Basınından Dikkat Çeken İtiraf: İran’ın Füze Gücü Gözle Görülür Şekilde Arttı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’ta yer alan değerlendirme, İran’ın askeri kabiliyetlerine ilişkin Tel Aviv cephesinde artan endişeyi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Gazetenin muhabiri, son analizinde İran’ın özellikle füze teknolojisi alanında önemli bir aşama kaydettiğini ve bu ilerlemenin artık göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Haberde, İran’ın füze menzili, hassasiyet ve üretim kapasitesi bakımından önceki yıllara kıyasla daha ileri bir noktaya geldiği ifade edilirken, bu durumun yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri etkileyen stratejik bir unsur olduğuna dikkat çekildi. İsrailli gazeteci, askeri ve güvenlik kurumlarının İran’ın bu alandaki kabiliyetlerini “ciddi bir meydan okuma” olarak değerlendirdiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth’ta yer alan bu itiraf niteliğindeki analiz, İsrail medyasında uzun süredir örtük biçimde dile getirilen kaygıların artık daha açık bir şekilde ifade edilmeye başlandığını gösteriyor. Uzmanlara göre, İran’ın savunma alanındaki bu ilerlemesi, yalnızca caydırıcılık kapasitesini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda direniş ekseninin elini de bölgesel denklemde daha güçlü hale getiriyor.

İran’ın füze gücüne dair bu değerlendirme, Batılı ve İsrailli çevrelerin yürüttüğü psikolojik ve medya odaklı baskılara rağmen, sahadaki gerçekliğin bizzat karşı cephe kaynakları tarafından da kabul edildiğini ortaya koyması bakımından dikkat çekici bulunuyor.