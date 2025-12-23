Yemen’de Suudi-BAE savaşı derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen sahasında BAE destekli Güney Yemen Ayrılıkçıları ile Suudi Arabistan’ın desteklediği sözde hükümet güçleri arasında çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte, taraflar arasındaki siyasi ve sözlü gerilim de tırmanışa geçti.

Son olarak Yemen’deki sözde hükümetin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mustafa el-Numan, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla güneydeki ayrılıkçılara karşı Ensarullah güçleriyle ittifak kurmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Bu çıkış, sahadaki dengeleri sarsan önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

El-Numan’ın açıklamaları, BAE destekli Güney Yemen Geçiş Konseyi’nin resmi sözcüsü Enver et-Temimi’nin sert tepkisini beraberinde getirdi. Temimi, “İş artık el-Numan’ın Ensarullah ile ittifaktan söz etmesine kadar vardı” diyerek söz konusu açıklamaları hedef aldı.

Temimi ayrıca, Yemen’de sözde “İran projesine karşı yürütülen kader belirleyici mücadelenin” hedef alındığını öne sürdü. Bu söylemin yalnızca Yemen’in güneyinde yaşayanları tehdit etmekle kalmadığı, aynı zamanda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon için de ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Zira söz konusu koalisyon, başından bu yana Ensarullah’a karşı oluşturulmuştu.

Öte yandan, son haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği paralı milislerin, Yemen’in doğu ve güney bölgelerindeki işgal alanlarını genişlettiği bildirildi. Bu adım, Suudi Arabistan destekli sözde hükümet ve ona bağlı güçlerin sert muhalefetiyle karşılaştı. Daha önce de hem BAE hem de Suudi Arabistan, sahadaki çatışmalarda kendi vekil unsurlarını desteklemek üzere doğrudan devreye girmişti.

Gelişmeler, Yemen’de dış müdahalelerle derinleşen iç çatışmanın, bölgesel güçler arasındaki nüfuz mücadelesinin açık bir yansıması olarak değerlendiriliyor.