Rusya hızlı ilerleyişini sürdürüyor: 10 bin Ukraynalı asker kaçtı

23 Aralık 2025 - 17:16
Rusya’ya bağlı güçler, Sumy bölgesinde hızlı ilerleyişini sürdürürken, 10 bin Ukraynalı asker çatışma bölgelerinden kaçarak sığınaklara yöneldi. Yerel yetkililer köyleri savunma hattı olarak hazırlarken, Rusya insansız hava aracı saldırılarıyla ilerlemeyi destekliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’ya bağlı güçler, Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan Sumy bölgesinde hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor.

Raporlara göre, bu ilerleme karşısında 10 bin Ukraynalı asker çatışma alanlarından kaçarak sığınaklara yöneldi.

Yerel yetkililer, Sumy’ye yakın bölgeleri tahliye ederek, köyleri savunma hattı olarak kullanmayı planlıyor.

Rus güçleri, Ukraynalı askerlerin mevzilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına devam ediyor. Son 24 saat içinde, Andriyivka bölgesinden başlayarak Frachyno köyünün güneyindeki ormanlık alanlara kadar bir kilometreden fazla ilerleme sağladıkları bildirildi.

