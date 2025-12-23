Trump’tan Epstein fotoğraflarına tepki: Kirli uçları örtbas etmeye çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, çocuk istismarı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein dosyalarındaki fotoğrafların kamuya açık biçimde sergilenmesine karşı olduğunu açıkladı. Trump, söz konusu fotoğraflarda yer alan bazı kişilerin Epstein’in suç teşkil eden eylemlerinden habersiz şekilde onunla tanışmış olabileceğini ileri sürdü.

ABD’nin Florida eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan Epstein’e ilişkin soruşturma dosyalarındaki görsellerin kamuoyuna açıklanmasını “çok kötü” olarak nitelendirdi. Trump’ın bu çıkışı, ABD’de siyasi ve ekonomik elitlerin karıştığı iddia edilen skandalların üzerinin örtülmeye çalışıldığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Açıklamalarında eski ABD Başkanı Bill Clinton’a özel bir parantez açan Trump, Epstein dosyalarında Clinton’a ait fotoğrafların yer almasını da doğru bulmadığını söyledi. Trump, “Bill Clinton’ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum. Bence bu, çok kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

Trump, Epstein ile bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığı fotoğrafların kamuya açık biçimde sergilenmesine karşı olduğunu yineleyerek, bu kişilerin bazılarının Epstein’in suç niteliği taşıyan davranışlarından haberdar olmadan kendisiyle temas kurmuş olabileceğini savundu. Bu söylem, ABD’deki güç merkezlerini korumaya dönük bir refleks olarak yorumlandı.

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve organize bir fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York’taki Manhattan Metropolitan Correctional Center’da 10 Ağustos 2019 tarihinde hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein’in ölümü, ABD kamuoyunda “intihar” açıklamalarına rağmen, siyasi ve istihbari bağlantılar nedeniyle hâlâ büyük şüphelerle anılmaya devam ediyor.