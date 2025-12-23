Reuters Belgeleriyle Ortaya Koydu: Colani Yönetimi Cezaevlerini Binlerce Sivil İle Doldurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından hazırlanan kapsamlı ve belgeli rapor, Suriye’nin kuzeyinde kontrolü elinde bulunduran Ebu Muhammed el-Colani yönetiminin uygulamalarını bir kez daha mercek altına aldı. Raporda, geçici hükümete bağlı güvenlik birimlerinin, muhalif sesler ve sıradan siviller de dâhil olmak üzere binlerce kişiyi cezaevlerine doldurduğu belirtildi.

Reuters’ın tanık ifadeleri, resmi belgeler ve saha kaynaklarına dayandırdığı çalışmada, tutukluların büyük bölümünün herhangi bir yargı sürecine tabi tutulmadan alıkonulduğu, cezaevi koşullarının ise temel insani standartların çok altında olduğu aktarıldı. Aşırı kalabalık hücreler, yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi ve sistematik kötü muamele iddiaları raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen bazı eski tutuklular, gözaltı merkezlerinde psikolojik baskı ve fiziksel şiddetin yaygın olduğunu dile getirirken, ailelerin tutuklu yakınlarından aylarca haber alamadığı ifade edildi. Bu durumun, Colani yönetiminin bölgede korku ve sindirme politikası izlediğine dair eleştirileri güçlendirdiği vurgulandı.

Reuters’ın yayımladığı bu belgeli çalışma, Batılı çevrelerde “istikrar” söylemiyle sunulan geçici hükümetin uygulamalarıyla sahadaki gerçeklik arasındaki derin çelişkiyi gözler önüne seriyor. Rapora göre, artan tutuklamalar ve cezaevi politikaları, Suriye halkı üzerindeki baskının kurumsal bir boyut kazandığını ve rejimin kontrolünü sürdürmek için zor aygıtlarını yoğun biçimde kullandığını ortaya koyuyor.