Pentagon: Çin ordusu ABD için giderek daha büyük tehdit oluşturuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pentagon’un yayımladığı son rapora göre, Çin Halk Cumhuriyeti ordusu tarihî bir genişleme sürecinden geçiyor ve bu durum, ABD anakarasını “giderek daha savunmasız” hale getiriyor. Raporda, Çin’in askeri kapasitesini güçlendirdiği ve ABD ile büyük anlaşmalara karşı temkinli bir tutum benimsediği vurgulanıyor. Aynı zamanda Pekin’in Tayvan üzerinde baskısını artırırken, Rusya’nın Ukrayna’daki deneyimlerinden de ders çıkardığı belirtiliyor.

Rapor, Çin ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiğini ve bunun ABD’ye karşı ortak çıkarlarla şekillendiğini ifade ediyor. Ancak karşılıklı güvensizlik, bu iş birliğini sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bazı uzmanlar, Çin’in hipersonik silahlar alanında ABD’yi geride bıraktığını belirtiyor. Pentagon, Trump döneminde öne çıkan ve hipersonik tehditler ile balistik füzelerden korunmayı amaçlayan “Altın Kubbe” savunma sistemine de dikkat çekiyor.

Önceki raporlarda Çin’in tek rakip olarak hem niyet hem de yetenek açısından uluslararası düzeni yeniden şekillendirebileceği ve ABD için artan bir tehdit oluşturduğu vurgulanmıştı.

Buna ek olarak, bazı Amerikan medya kuruluşları, Çin’in Moğolistan sınırına yakın üç yeni kıtalararası füze silosuna 100’den fazla Dongfeng-31 balistik füze yerleştirmiş olabileceğini öne sürdü. Raporda, bu füzelerin spesifik bir hedefe yönlendirilip yönlendirilmediği doğrulanmadı, ancak Pekin’in Tayvan’ı ele geçirmek için “çıplak güç” opsiyonlarını ayarladığı ifade edildi.

Bu kapsamda füzelerin yaklaşık 1500–2000 deniz mili menzile sahip olduğu ve yeterli sayıda olmaları durumunda Asya-Pasifik bölgesinde ABD için ciddi ve bozucu bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, Pentagon’un iddialarına karşı çıkarak ABD’nin her zaman benzer yöntemlerle dezenformasyon yaydığını ve amacının nükleer kuvvetlerini modernize etmek ve küresel stratejik istikrarı bozmak olduğunu söyledi. Lin Jian, ABD’nin sahip olduğu devasa nükleer silah stokları nedeniyle öncelikle kendi nükleer silahlarını azaltmak ve küresel silahsızlanma sürecine liderlik etmekle yükümlü olduğunu vurguladı.