Hasan Fazlullah’tan Doha’da Net Uyarı: Siyonist Tehdit Bölgesel Boyuta Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden Hasan Fazlullah, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi Planlama ve Bütçe Komitesi toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, Siyonist rejimin giderek pervasızlaşan saldırganlığının bölgesel güvenliği tehdit eder noktaya ulaştığını vurguladı. Fazlullah, İsrail’in sınır tanımayan politikalarının yalnızca belirli bir coğrafyayı değil, tüm Batı Asya’yı istikrarsızlığa sürüklediğini ifade etti.

Konuşmasında, Filistin’den Lübnan’a, Suriye’den Gazze’ye uzanan saldırı zincirinin tesadüfi olmadığını belirten Fazlullah, bunun sistematik ve yayılmacı bir stratejinin parçası olduğuna dikkat çekti. Bu tehdide karşı dağınık tepkilerin yetersiz kalacağını dile getiren Hizbullah temsilcisi, parlamenter düzeyde yürütülecek siyasi ve diplomatik çabaların koordinasyon içinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Fazlullah, bölge halklarının güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bu saldırganlığa karşı ortak bir duruş sergilenmediği sürece İsrail’in cesaretinin daha da artacağı uyarısında bulundu. Direniş çizgisinin yalnızca askeri değil, siyasi ve uluslararası platformlarda da güçlendirilmesinin önemine işaret eden Fazlullah, dayanışma ve birlik mesajı verdi.

Toplantı, bölgesel meselelerin bütçe ve planlama boyutlarıyla ele alındığı kritik bir platform olarak değerlendirilirken, Fazlullah’ın açıklamaları katılımcılar arasında geniş yankı uyandırdı.