NATO Genel Sekreteri’nden Avrupa’ya Uyarı: Ukrayna Desteğinde Geri Adım Riskli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO Genel Sekreteri, son dönemde Avrupa kamuoylarında ve bazı başkentlerde Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülebilirliğine ilişkin artan tartışmalara dikkat çekerek, bu alanda yaşanabilecek bir gerilemenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Yapılan değerlendirmede, Ukrayna’ya yönelik desteğin yalnızca bir dayanışma meselesi olmadığı, aynı zamanda Avrupa’nın uzun vadeli güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Genel Sekreter, askeri yardım, mali destek ve siyasi kararlılıkta oluşabilecek boşlukların, savaşın seyrini değiştirebileceği gibi Rusya’ya da yanlış mesajlar verebileceğini dile getirdi. Avrupa ülkeleri arasında birlik ve eşgüdümün korunmasının hayati önemde olduğunu belirten NATO yetkilisi, dağınık ve zayıf bir tutumun caydırıcılığı aşındıracağını savundu.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna’ya verilen desteğin NATO’nun kolektif güvenlik anlayışının bir parçası olduğu hatırlatılırken, bazı ülkelerde artan ekonomik baskılar ve iç siyasi dengelerin bu desteği riske atmasının ittifak açısından endişe verici olduğu kaydedildi. Genel Sekreter, Avrupa’nın mevcut şartlara rağmen ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

NATO cephesinden yapılan bu uyarı, önümüzdeki dönemde Avrupa başkentlerinde Ukrayna dosyasının daha yoğun biçimde tartışılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.