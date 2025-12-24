Tel Aviv itiraf etti: İran’la çatışma ekonomiyi çöküşe sürükler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejime yakınlığıyla bilinen Yedioth Ahronoth gazetesi, işgal rejiminin Maliye Bakanlığı’nın İran’la yaşanabilecek herhangi bir askerî çatışmadan ciddi biçimde korktuğunu itiraf etti. Haberde, böylesi bir çatışmanın Tel Aviv yönetimine onlarca milyar şekel ek maliyet yükleyeceği vurgulandı.

Gazetenin aktardığına göre, söz konusu devasa savaş maliyetleri, işgal altındaki topraklarda eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinin bütçelerini doğrudan etkileyecek.

Raporda, İran’la askerî bir çatışmanın, Gazze’ye karşı yürütülen ve işgal rejiminin uydurma tarihindeki en uzun savaş olarak nitelendirilen iki yıllık savaşın gölgesinde, üst üste üçüncü yıl boyunca eğitim, sağlık, sosyal refah ve altyapı bütçelerinde “acı verici” kesintilere yol açacağı ifade edildi. Bu durumun, işgal altındaki topraklarda zaten kırılgan hale gelen ekonomik büyümeye yeni ve ağır bir darbe vuracağı kaydedildi.

İşgal rejiminin İsrail Maliye Bakanlığı’ndeki üst düzey yetkililer, İran’la yaşanacak yeni bir çatışmanın, rejimin bina ve altyapılarında yeni yıkımlara neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, bu maliyetlerin karşılanmasının ancak bütçe açığının artırılması, diğer bakanlıkların bütçelerinde sert kesintilere gidilmesi ya da vergi artışlarıyla mümkün olabileceğini dile getirdi. Haberde ayrıca, seçimlerin yaklaştığı bir dönemde böyle bir senaryonun rejim açısından ciddi bir siyasi risk taşıdığına dikkat çekildi. Nitekim önceki İran geriliminin dahi, diğer bakanlıkların bütçelerinde kesintilere yol açtığı hatırlatıldı.