İran’dan Stratejik Mesaj: Fettah Füzesi THAAD Savunmasını Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdülfazıl Şikarçi, İran savunma sanayisinin ulaştığı yeni aşamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Fettah hipersonik füzesinin ABD yapımı THAAD hava savunma sistemini aşmayı başardığını duyurdu. Şikarçi, bu başarının yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda İran’ın savunma doktrinindeki kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hipersonik özelliklere sahip Fettah füzesinin yüksek hız, manevra kabiliyeti ve hedef şaşırtma kapasitesiyle mevcut hava savunma sistemlerinin hesaplarını boşa çıkardığını belirten Şikarçi, İran’ın savunma gücünün dış baskılar ve yaptırımlar altında dahi sürekli geliştirildiğine dikkat çekti. Açıklamada, bu tür sistemlerin İran’a yönelik tehditleri caydırma amacı taşıdığı vurgulandı.

Askeri uzmanlar, THAAD’ın uzun süredir ABD ve müttefikleri tarafından “aşılamaz” bir savunma kalkanı olarak lanse edildiğini hatırlatırken, Fettah füzesine ilişkin bu açıklamanın bölgesel ve küresel düzeyde yankı uyandırabileceğine işaret ediyor. Özellikle füze savunma dengeleri açısından bu gelişmenin, tek taraflı askeri üstünlük iddialarını sorgulatacağı değerlendirmesi yapılıyor.

İran cephesi, savunma kabiliyetlerinin herhangi bir saldırı niyeti taşımadığını, ancak ülkenin güvenliği ve egemenliği söz konusu olduğunda gerekli tüm araçlara sahip olduğunu bir kez daha yineledi. Açıklama, İran’ın askeri caydırıcılık mesajını net biçimde ortaya koyduğu bir adım olarak yorumlandı.