Papa, Noel’de Gazze İçin Acil Barış Çağrısında Bulundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kutsal Noel gecesinde Vatikan’da düzenlenen geleneksel “Urbi et Orbi” (Şehre ve Dünyaya) mesajında Papa Franciscus, dünya genelindeki çatışmaların özellikle Gazze’deki trajedisi üzerine güçlü bir çağrı yaptı. “Barışın sesi” olarak nitelendirdiği konuşmasında, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini ve masum insanların acı içinde olduğunu belirterek, “Bu dramın bir an önce sona ermesi gerekiyor” dedi.

Papa, “Gazze’deki çocukların, annelerin, yaşlıların ve hastaların yaşadığı bu korkunç koşullar, vicdanları sarsmalı” ifadelerini kullanarak, taraflara ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz girmesi yönünde çağrıda bulundu. “Barış, silahlarla değil, adalet, diyalog ve karşılıklı saygıyla inşa edilir” diyen Papa, tüm dünya liderlerini “insanlık adına harekete geçmeye” davet etti.

Mesajında ayrıca Ukrayna, Myanmar, Sudan, Kongo gibi diğer kriz bölgelerine de değinen Papa, “Savaşın her biçiminde mağdurlar, hep masum halklardır” uyarısında bulundu. Noel’deki bu mesaj, özellikle Gazze’deki yoğun bombardıman ve insani kriz devam ederken, dini ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.