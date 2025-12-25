İran Cumhurbaşkanı Papa’ya Mesaj Gönderdi: “Hz. İsa’nın Mirası Adaletle Yaşar”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan, Papa Leo XIV’e resmi bir Noel mesajı göndererek, Hz. İsa’nın öğretilerinin evrensel ahlak ve adalet temeline dikkat çekti. Mesajında, “Hz. İsa’nın mirası, sadece bir inanca değil, tüm insanlığa adalet, merhamet ve barış çağrısına dayanıyor” diyen Pizişkiyan, “Bu miras, bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmaların üstesinden gelmenin yolu olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Pizişkiyan, özellikle Filistin topraklarında süren işgal ve saldırılar, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’da tırmanan gerginlikler ve Afrika’da devam eden çatışmalar gibi krizlere değinerek, “Bağımsız irade, ortak akıl ve adalet temelli bir dünya düzeni” çağrısında bulundu. “Adaletsizlik, nefreti ve şiddeti besler. Gerçek barış ise, her halkın kendi geleceğini özgürce belirleme hakkına saygı gösterilmesiyle mümkündür” dedi.

Mesajda, Hristiyanlara özel olarak Noel’de barış, istikrar ve adalet dileklerinde bulunan Pizişkiyan, “İnançlar farklı olsa da, insanlık ortak değerler etrafında birleşebilir” vurgusu yaptı. İranlı Cumhurbaşkanı, “Dünya, silahlarla değil, karşılıklı saygı, diyalog ve adaletle güvenli hale gelebilir” diyerek, tüm din ve inanç mensuplarını bu doğrultuda harekete geçmeye davet etti.