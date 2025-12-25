Aoun: “Lübnan’da Savaş Riski Ortadan Kalktı, Müzakere Süreci Olumlu Gidiyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. “Lübnan’da şu anda savaş ihtimali ortadan kalktı” diyen Avn, “Siyasi tıkanıklık devam etse de, taraflar arasında süren müzakere süreci, ülkenin istikrarını korumak adına olumlu bir seyir izliyor” ifadelerini kullandı.

Avn, özellikle son dönemde yaşanan gerilimlerin, dış müdahaleler ve bölgesel gelişmelerle beslendiğini, ancak Lübnan’ın iç dinamiklerinin artık doğrudan silahlı çatışmaya dönüşme eğilimi taşımadığını vurguladı. “Tarafların talepleri yüksek, her biri kendi çizgisini korumaya çalışıyor. Ama bu, sürecin başarısız olacağı anlamına gelmiyor” dedi. “Tersine, bu yüksek talepler, müzakere masasında daha dengeli bir uzlaşma arayışının göstergesi olabilir.”

Cumhurbaşkanı, müzakere sürecinin uzun soluklu olabileceğini, ancak halktan gelen barış ve istikrar talebinin, siyasi aktörleri daha sorumlu hareket etmeye zorladığını belirtti. “Lübnan halkı, yeni bir çatışma istemiyor. Bu baskı, tarafları aşırı pozisyonlardan uzak durmaya ve uzlaşmaya yöneltiyor” ifadelerini kullandı.

Avn ayrıca, Lübnan’ın geleceğinin, silahların değil, siyasi diyalogun belirleyeceği mesajını vererek, “Ülke, krizlerden kurtulmak için güçlü bir uzlaşma ve kapsayıcı bir siyasi yapıya ihtiyaç duyuyor. Bu süreç, kolay değil ama imkânsız da değil” dedi.