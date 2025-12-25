Arakçi: “12 Günlük Savaş, İran Halkının Direniş Kararlılığını Gösterdi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin son dönemde yaşadığı yoğun bölgesel gerilim ve çatışmalarla ilgili bir değerlendirme yaptı. “Yaşanan 12 günlük savaş süreci, İran halkının direniş kararlılığının açık bir göstergesidir” diyen Arakçi, “Bu kararlılık, düşmanı stratejik olarak geri çekilmeye mecbur bıraktı” dedi.

Arakçi, bu sürede İran’ın hem siyasi hem de askeri düzeyde sert ve hesaplı bir duruş sergilediğini vurguladı. “Düşmanın tahriklerine rağmen, İran halkı, devleti ve direniş ekseninin birlikte hareket etmesi, bölgede dengeleri değiştirdi” ifadelerini kullandı. “İran’ın güçlü tepkisi, yalnızca bir savunma değil, aynı zamanda düşmanın hesaplarını altüst eden bir stratejik hamleydi.”

Bakan, “Düşman, İran’ın direniş iradesini hafife alarak bölgede baskıyı artırmayı planlamıştı. Ancak halkımızın birliği, ordumuzun hazırlığı ve direniş ekseninin koordineli duruşu, bu planları bozdu” dedi. “Gerçek güç, silah stoklarında değil, halkın düşmana karşı birleşmesinde ve direniş kararlılığında yatıyor.”

Arakçi ayrıca, “Bu süreç, İran’ın yalnız olmadığını da gösterdi. Direniş eksenindeki tüm güçler, aynı iradeyle hareket etti ve düşmanın hesaplarını altüst etti” diyerek, “İran halkı, bundan sonra da her türlü tehdide karşı kararlılıkla direnecektir” mesajını yineledi.