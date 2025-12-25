New York Times: “Gazze’de Ateşkes Süresince de Siviller Öldürülmeye Devam Ediyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- New York Times, Gazze Şeridi’nde süren insani durumla ilgili yeni bir rapor yayımladı. Rapor, iki aydan fazladır yürürlükte olan ateşkese rağmen Filistinlilerin öldürülmesinin durmadığını, özellikle İsrail ordusunun kontrol noktaları, gece baskınları ve sınır boyu operasyonları sırasında sivillerin hedef alındığını ortaya koydu.

Gazze’deki yerel kaynaklara dayalı verileri aktaran gazete, ateşkesin ardından da onlarca sivilin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü, bunların arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da yer aldığını belirtti. “İsrail ordusu, ‘güvenlik ihlalleri’ ve ‘şüpheli hareketler’ gerekçesiyle sık sık ateş açıyor” ifadesiyle, “Bu uygulamalar, sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını engelliyor” denildi.

New York Times, İsrail’in Gazze’deki kontrol noktalarında sert sorgulamalar, rastgele aramalar ve sınır hattında sınır dışı etmeler gibi uygulamaların da devam ettiğini aktardı. “Siviller, hastaneye gitmek, su almak veya ailelerine kavuşmak için bile riskli yollar kat etmek zorunda kalıyor” ifadeleriyle, “Bu durum, ateşkesin sadece bir kağıt üzerinde var olduğunu gösteriyor” yorumu yapıldı.

Raporda ayrıca, İsrail’in Gazze’ye giren insani yardımların dağıtımını kısıtladığı, bazı bölgelerde yardım araçlarının engellendiği ve tıbbi malzemelerin yeterince ulaştırılamadığı da vurgulandı. “İsrail, ateşkesi ‘askeri kazanım’ olarak sunarken, Gazze’deki gerçek, sivillerin hâlâ savaşın bedelini ödemeye devam ettiğini gösteriyor” denildi.