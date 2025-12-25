İsrail, Bennett Yakınında İran İçin Casusluk Ettiği İddia Edilen Kişiyi Tutukladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, eski Başbakan Naftali Bennett’in yakın çevresinde görev yapmış bir kişiyi, İran istihbaratı adına gizli bilgiler topladığı gerekçesiyle tutukladığını duyurdu. Yetkililer, şüphelinin uzun yıllar boyunca İran’ın istihbarat servisleriyle irtibat halinde olduğunu, Bennett’in özel ofisindeki hassas bilgilere erişim sağladığını ve bu bilgileri İran’a aktardığını iddia etti.

Şin Bet’in açıklamasına göre, şüpheli, İran’ın “İsrail’in siyasi ve güvenlik kararlarını önceden öğrenme” amacına hizmet eden bir ajan olarak çalıştırıldı. İsrail makamları, bu tür istihbarat faaliyetlerinin “ülkenin stratejik güvenliği için doğrudan bir tehdit” olduğunu, bu nedenle iç istihbarat operasyonlarını son dönemde büyük oranda yoğunlaştırdığını belirtti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Bennett’in özel ofisinde görev yapan bu kişi, İran’ın özellikle bölgedeki direniş eksenine yönelik İsrail’in planları, diplomatik temaslar ve bazı güvenlik değerlendirmeleri hakkında bilgi topladı. İsrail güvenlik çevreleri, “İran’ın İsrail içindeki ajanlık şebekelerini aktif tutması, yalnızca siyasi bir risk değil, aynı zamanda doğrudan bir savaş hazırlığıdır” yorumunu yaptı.

Bakanlık düzeyindeki kaynaklar, “İsrail, İran’ın istihbarat ve sabotaj faaliyetlerine karşı her düzeyde mücadele edecek” mesajını verirken, “İran’ın bölgeye müdahale etmek için kullandığı araçlardan biri de, rakip ülkelerin içine sızan istihbarat şebekeleridir” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, “İsrail topraklarında İran ajanlığına karşı kararlılıkla mücadele devam edecek” uyarısında bulunuldu.