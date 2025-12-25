Netanyahu, Pilot Töreninde Türkiye’nin F-35 Alımına Dolaylı Uyarıda Bulundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hava Kuvvetleri’nde yeni mezun pilotların töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçakları alma sürecine ilişkin dolaylı ama net bir mesaj verdi. “Bölgede bazı ülkeler, gelişmiş silah sistemlerini alarak kendi güvenliğini artırmak istiyor, ama bu silahlar, bölgedeki dengeleri bozabilecek bir tehdit haline gelebilir” diyerek, “İsrail, kendi hava üstünlüğünü korumak için her türlü önlemi alacaktır” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, “İsrail’in hava gücü, yalnızca kendi savunması için değil, tüm direniş eksenine karşı bir denge aracıdır” dedi. “Bölgede her yeni gelişmiş silah sisteminin ortaya çıkması, İsrail’in stratejik hesaplarını yeniden yapmasına neden olur. Biz, bu tür gelişmeler karşısında pasif kalmayız” uyarısında bulundu.

Konuşmasında, Türkiye’nin F-35 alım sürecinin “yalnızca bir askeri anlaşma değil, bölgesel stratejik bir hamle” olduğunu ima eden Netanyahu, “Bazı müttefikler, bu silahları alan ülkelerin bölgedeki rollerini nasıl kullanacağını yeterince hesaplamıyor” dedi. “İsrail, kendi güvenliği için her türlü tedbiri alacak, hava üstünlüğünü kimseyle paylaşmayacak” ifadelerini ekledi.

Analizler, Netanyahu’nun bu açıklamalarının, Türkiye’nin F-35 alım sürecine karşı siyasi ve askeri bir uyarı niteliği taşıdığını, aynı zamanda ABD’ye de “İsrail’in bölgesel hava üstünlüğünü koruması için bu tür satışlarda dikkatli olunması” yönünde bir mesaj olduğunu değerlendiriyor.