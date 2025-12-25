Libya’da Genelkurmay Başkanı’nın Uçağı Düşüşüne Dair Soruşturma Detayları Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Libya’da Genelkurmay Başkanı’nın da bulunduğu 5 kişilik üst düzey askeri heyetin bulunduğu askeri uçağın düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, yeni aşamaya girdi. Savcılık, kazanın teknik nedenlerini belirlemek amacıyla pilotların uçuş kayıtlarını, hava koşullarını ve uçakla ilgili tüm bakım kayıtlarını incelemeye aldı. Aynı zamanda, uçağı bakım yapan teknik personel de sorguya çekildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma ekibi, uçağın yakıt sistemiyle ilgili şüpheler doğrultusunda, yakıt tankeri ve uçak enkazından numuneler alındı. Bu numuneler, hem yakıt kalitesi hem de yakıt sisteminde olası bir arıza olup olmadığı yönünde laboratuvar analizlerine gönderildi. “Yakıtla ilgili herhangi bir sorunun tespit edilmesi, kazanın nedenini aydınlatmada kilit rol oynayacak” denildi.

Ayrıca, uçağın radar kayıtları ve kara kutu verileri de detaylı şekilde inceleniyor. “Uçuş sırasında pilotların aldığı kararlar, uçakta yaşanan teknik sorunlar ve hava trafiği kontrolüyle olan irtibat, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamak açısından hayati önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı. Savcılık, “Kazanın teknik bir arıza, insan hatası ya da dış bir müdahale sonucu olup olmadığını tespit etmek için tüm ihtimaller açık tutuluyor” açıklamasında bulundu.

Libya askeri çevrelerinden gelen bilgilerde, Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu heyetin, ülkenin doğusundaki bir askeri bölgeye denetim gezisine gittiği, dönüş yolunda uçağın düşmesiyle tüm heyetin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. “Bu kayıp, ordunun üst düzey komuta kademesi için büyük bir darbe” yorumu yapıldı. Savcılık, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı, sorumlu kişilerin adli mercilerce cezalandırılacağı yönünde mesaj verdi.