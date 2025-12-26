Güney Lübnan Gökyüzünde Savaş: İsrail Uçaklarından Çok Noktalı Hava Saldırısı

Saldırıların bir diğer adresi, Basaliya kasabasının dış mahalleleri oldu. Tarım arazilerine ve yerleşim dışı alanlara isabet eden bombardıman, İsrail’in askeri mesaj verme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür saldırılar, doğrudan cephe hattı oluşturmaktan ziyade, psikolojik baskı kurmayı hedefliyor.

Öte yandan işgal altındaki Şeba Tepeleri’nde yer alan Şmeis bölgesi de hedef alındı. Bu bölge, uzun süredir Lübnan direnişi ile İsrail arasında gerilimin sembol alanlarından biri olarak biliniyor. Şeba hattına yönelik her saldırı, yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj anlamı taşıyor.

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırılar sırasında sivillere yönelik doğrudan bir hedefleme olmadığını, ancak bombardımanın yarattığı tahribatın ve korkunun günlük yaşamı sekteye uğrattığını ifade ediyor. Direniş yanlısı çevreler ise bu saldırıların Lübnan üzerindeki baskıyı artırma girişimi olduğunu, ancak sahadaki dengeleri köklü biçimde değiştirmeyeceğini vurguluyor.

Analistler, İsrail’in bu çok noktalı hava saldırılarıyla “kontrollü gerilim” siyasetini sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Mesaj açık: Caydırıcılık gösterisi. Ancak Lübnan cephesinden gelen sessizliğin, bir zayıflık değil, hesaplı bir stratejik bekleyiş olduğu yorumları da öne çıkıyor.

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, hava saldırılarının yeni bir tırmanışın habercisi mi yoksa sınırlı bir güç gösterisi mi olduğu önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Ancak şu bir gerçek: Lübnan semalarında yankılanan her patlama, Ortadoğu’daki kırılgan dengeleri bir kez daha hatırlatıyor.