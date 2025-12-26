Şam Kırsalında Güç Mücadelesi: HTŞ İç Hesaplaşmayı “Operasyon” Diye Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- HTŞ’nin sözde içişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün kendi kontrol alanlarında “güvenlik” gerekçesiyle harekete geçtiği öne sürüldü. Açıklamaya göre, “Haran valisi” olarak tanıtılan Muhammed Şahada, düzenlenen operasyon sırasında öldürüldü; “Şam Valisi” unvanını kullanan Taha el-Zubi ise sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı. Ancak sahadaki kaynaklar, bu operasyonların klasik bir güvenlik hamlesinden ziyade örgüt içi bir tasfiye sürecine işaret ettiğini belirtiyor.

Şam kırsalı, uzun süredir yalnızca rejim güçleriyle değil, silahlı grupların kendi aralarındaki nüfuz savaşlarıyla da sarsılıyor. HTŞ’nin bu son hamlesi, örgütün kontrol alanlarında mutlak hakimiyet kurma çabasının yeni bir aşaması olarak yorumlanıyor. “Vali” gibi idari unvanlar kullanılması ise, HTŞ’nin fiili gücünü siyasi bir otoriteye dönüştürme arzusunun bir yansıması olarak görülüyor.

Yerel gözlemciler, Şahada’nın öldürülmesi ve Zubi’nin tutuklanmasının, örgüt içinde var olduğu bilinen hizip çatışmalarını su yüzüne çıkardığını ifade ediyor. Özellikle kaynak paylaşımı, yerel yönetim iddiası ve dış bağlantılar konusundaki anlaşmazlıkların bu tür operasyonlarla çözümlenmeye çalışıldığı vurgulanıyor.

Bölge halkı açısından ise tablo daha karanlık. “Operasyon” adı altında yürütülen bu tür iç hesaplaşmalar, siviller için artan baskı, keyfi gözaltılar ve güvenlik endişesi anlamına geliyor. HTŞ’nin açıklamalarında sivil etkilerden söz edilmemesi, örgütün sahadaki gerçekliğini perdeleme çabası olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bu gelişmenin HTŞ’nin zayıfladığını değil, aksine kontrolünü sert yöntemlerle tahkim etmeye çalıştığını gösterdiği görüşünde. Ancak bu stratejinin, direniş iddiasıyla yola çıkan yapıların halk nezdindeki meşruiyetini daha da aşındırdığına dikkat çekiliyor. Şam kırsalında yaşananlar, silahlı güçlerin kendi iktidar alanlarını korumak uğruna nasıl iç çatışmalara sürüklendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.