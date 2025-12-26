Kahire’den Net Mesaj: “Netanyahu Gazze’yi Oyalıyor, ABD’yi Başka Cephelere Çekiyor”

Mısır, Katar ve diğer arabulucu aktörlerin aylardır yürüttüğü yoğun diplomasiye rağmen, İsrail tarafının sürekli yeni şartlar öne sürdüğü ifade ediliyor. Kahire’ye göre bu şartlar, teknik ya da güvenlik gerekçelerinden çok siyasi hesaplara dayanıyor. Özellikle Netanyahu’nun iç politik baskılar ve aşırı sağ ortaklarının talepleri nedeniyle ateşkesi ilerletmek istemediği değerlendirmesi yapılıyor.

Mısır cephesi, ABD’nin son dönemde İran, Suriye ve Lübnan merkezli güvenlik başlıklarına daha fazla odaklanmasının tesadüf olmadığını savunuyor. Kahire’ye göre İsrail, bölgesel tehdit söylemini öne çıkararak Gazze’deki sorumluluklarını ikinci plana itmeye çalışıyor. Bu durum, ateşkesin ikinci aşamasında öngörülen kapsamlı insani yardım ve yeniden inşa adımlarını da fiilen askıya alıyor.

Direniş yanlısı çevreler, Mısır’ın bu çıkışını dikkat çekici bir kırılma noktası olarak yorumluyor. Uzmanlara göre Kahire’nin açık biçimde Netanyahu’yu işaret etmesi, ateşkes sürecinin tıkandığını ve diplomatik sabrın azaldığını gösteriyor. Aynı zamanda bu açıklama, Gazze’deki krizin yalnızca askeri değil, bilinçli bir siyasi tercihin sonucu olduğunu da gözler önüne seriyor.

Gazze’de siviller açısından tablo her geçen gün daha ağırlaşıyor. Ateşkesin ilk aşamasında kısmen rahatlayan insani durum, ikinci aşamanın gecikmesiyle yeniden belirsizliğe sürüklenmiş durumda. Mısır, bu gecikmenin bedelini Filistin halkının ödediğini ve uluslararası toplumun bu gerçeği görmezden gelmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kahire’nin mesajı net: Gazze dosyası, başka bölgesel krizlerin arkasına saklanarak çözümsüzlüğe terk edilemez. Aksi halde ateşkes, kâğıt üzerinde kalır; sahada ise işgalin ve direnişin sert gerçekliği hükmünü sürdürmeye devam eder.