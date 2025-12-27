İsrail Medyasındaki Savaş Havasının Ardında İç Siyasi Hesaplar Var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında son haftalarda giderek tırmandırılan “yaklaşan savaş” söyleminin arka planına dair dikkat çekici bir değerlendirme yayımlandı. İsrailli bir medya kuruluşu, kamuoyunda oluşturulan alarm halinin askeri istihbarat verilerinden çok, iç politik dengelere ve iktidar mücadelesine dayandığını yazdı.

Haberde, özellikle hükümetin karşı karşıya olduğu iç baskılar, protestolar ve yönetim krizinin, dış tehdit söylemiyle gölgelenmeye çalışıldığı vurgulandı. İran’a yönelik sert açıklamaların ve savaş senaryolarının, toplumda korku ve seferberlik duygusu oluşturarak iktidarın manevra alanını genişletmeyi amaçladığına dikkat çekildi.

Analizde ayrıca, İsrail askeri ve güvenlik çevrelerinden sızan bilgilerin, kamuoyuna yansıtıldığı kadar “acil” bir İran tehdidine işaret etmediği ifade edildi. Buna karşın medya dili ve siyasi söylemin bilinçli şekilde sertleştirildiği, böylece iç siyasi çatlakların ve yönetim zafiyetlerinin geri plana itilmek istendiği belirtildi.

Uzmanlara göre bu tablo, Tel Aviv yönetiminin bölgesel gerilimleri iç politika malzemesi haline getirme alışkanlığının yeni bir örneği. Direniş cephesine karşı psikolojik üstünlük kurma çabasının yanı sıra, içerideki siyasi meşruiyet sorunlarının da bu savaş söylemiyle bastırılmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

İsrailli medya kuruluşunun bu tespiti, bölgede yükseltilen tansiyonun yalnızca dış gelişmelerle değil, İsrail iç siyasetindeki kırılganlıklarla da doğrudan bağlantılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.