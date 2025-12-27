Kim Jong Un’dan Moskova’ya: Kuzey Kore her koşulda Rusya’nın yanında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2026 yılına girilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mesaj göndererek Rusya devleti ve halkının yeni yılını kutladı ve Pyongyang’ın her koşulda Moskova’nın yanında olacağını vurguladı.

Kim Jong Un, Cumartesi günü gönderdiği mesajda 2026 yılının arifesinde Rusya hükümeti ve halkına en içten tebriklerini ve selamlarını iletti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı KCNA’nın haberine göre Kim Jong Un, mesajında şahsı, hükümeti ve Kuzey Kore halkının her zaman Putin ve Rus halkının yanında duracağını açık şekilde ifade etti.

Mesajda, 2025 yılının Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkiler tarihinde “kalıcı bir iz” bırakacak, derin anlamlar taşıyan bir yıl olduğu belirtildi.

Kim Jong Un, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlenerek en samimi ve sağlam ittifak ilişkisine dönüştüğünü vurgulayarak, Kuzey Kore ile Rusya’nın aynı siper içinde; yaşamda ve ölümde, zorlukta ve tehlikede kader birliği yaptığını kaydetti.

Mesajın devamında, Kuzey Kore–Rusya ittifakının tarihsel sınavlardan başarıyla geçtiği ve bu ilişkinin gelecek nesillere aktarılması gereken değerli bir miras olduğu ifade edildi.

Öte yandan KCNA, geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada Kim Jong Un’un, Rusya Devlet Başkanı Putin’in iki hafta önce gönderdiği tebrik mesajını aldığını duyurmuştu.

Söz konusu mesajda, geride kalan yılın Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler açısından özel bir öneme sahip olduğu belirtilmiş; Kore Halk Ordusu’nun Kursk bölgesindeki operasyonlara katılımı ve ardından Kuzey Koreli mühendislik birliklerinin Rusya’ya gönderilmesinin, iki ülke arasındaki kopmaz askeri dostluğu ve sahadaki stratejik ortaklığı açık biçimde ortaya koyduğu vurgulanmıştı.