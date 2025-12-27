Ateşkes var, hayat yok: Gazze’de soğuk, açlık ve işgal kıskacı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ateşkesin üzerinden 74 gün geçmesine rağmen Gazze’de ne ateş gerçekten sustu ne de halk nefes alabildi. Zaman zaman süren bombardımanlar, derinleşen açlık ve yoksulluk bir yanda; kışın sert, soğuk ve aralıksız yağışları diğer yanda… Tüm bunlar, Gazze’yi sel ve kanalizasyon sularına karışmış, donmuş canlarla dolu korkunç bir enkaza çevirdi.

Tesnim Haber Ajansı’na konuşan gazeteci Fatıma Muradzade’nin sahadan aktardığına göre; Akdeniz iklimine alışkın Gazze halkı yağmura yabancı değil. Ancak bu yıl durum farklı. Evleri bombalanmış, çadırlara mahkûm edilmiş yüz binlerce insan için “ılıman” kış bile ölümcül. Son haftalarda Gazze semalarında etkili olan kutupsal yağış sistemi “Bayron”, işgal saldırılarından geriye kalan ne varsa altüst etti.

Birinci Perde: Hamza’nın Bitmeyen Acısı

Hamza, Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde, Siyonist işgal güçlerinin bombardımanında evini kaybetti. Enkaz altında kalan bacakları parçalandı. Abluka altındaki hastanelerde, son derece sınırlı imkânlarla bacaklarına platin takıldı. O günden bu yana hem ailesinin hem de kendi acısının yükünü taşımaya çalışıyor.

Bugün ise yağmur, rüzgâr ve soğuk; Hamza’nın bedenindeki metalleri adeta buz kesmiş durumda. Çadırın içi suyla dolarken çocuklarını kucaklayıp boğulmaktan korumaya çalışıyor. Soğuk arttıkça ağrılar dayanılmaz hale geliyor.

Gazze’deki bir doktorun El Cezire’ye verdiği bilgiye göre, platin ve dış sabitleyici bulunan yaralılarda soğuk, kemiğe kadar işleyen şiddetli ağrılara yol açıyor. Hamza gibi 171 binden fazla yaralı, bu kışı açıkta ve ilaçsız geçiriyor.

İkinci Perde: Soğuk Geldi, Rahaf Gitti

Han Yunus’ta bir çadır… Gece… Şiddetli rüzgâr ve sağanak…

Anne Hacer, birkaç aylık bebeği Rahaf’ı kucağına alıp tek battaniyeye sarıyor. Yetersiz beslenmiş, zayıf bedenin soğuğa dayanması mümkün değil. Gece yarısı yağmur sesiyle uyanan anne, bebeğine dokunduğunda artık çok geçtir… Rahaf donarak hayatını kaybetmiştir.

Rahaf yalnız değil. Bir aylık Said Esad Abidin, 9 yaşındaki Hedil Hamdan ve başka bebekler… Hepsi, işgalin yıktığı evler ve engellenen yardımlar yüzünden soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Üçüncü Perde: Yağmurla Gelen Çöküş

Bombardımanlarda hasar görmüş, ayakta kalmayı başarmış birçok bina, şiddetli yağışlarla çöktü. Yasin ailesinin sığındığı yarı yıkık evin çatısı bir anda çökerken, aile saniyelerle hayatta kaldı. Benzer bir olayda, bir apartmanın zemini yarılarak ev eşyalarıyla birlikte sokağa gömüldü.

Gazze Sivil Savunma ekipleri, çökmelerin nedeninin yoğun yağış ve altyapının tamamen tahrip edilmiş olması olduğunu bildiriyor.

Dördüncü Perde: “Allah’ım Yağmuru Durdur”

Mülteci kampları çamur ve pis suyla dolu. Çadırlarda kalan kadın ve çocuklar günlerce ıslak ve soğukta yaşıyor. Alia adlı bir kadın yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Sabaha kadar sırılsıklam kaldım. Sabah uyandığımda vücudum mosmordu. Ağladım ve ‘Allah’ım yağmuru durdur’ diye yalvardım.”

Ateşkes İhlalleri ve Yardımların Engellenmesi

Sözde ateşkesin imzalanmasından bu yana, Siyonist işgal rejimi ateşkesi 740 kez ihlal etti, yüzlerce Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı. Sınır kapıları tam açılmadı; ilaç, gıda ve su geçirmez çadırlar Gazze’ye ulaşmadı.

Gazze’deki sivil toplum ağlarının yöneticisi Emced eş-Şeva’ya göre, savaşın başından bu yana 1,5 milyon Filistinli evsiz kaldı. Çadırların yüzde 93’ü yaşanamayacak durumda. İhtiyaç 300 bin çadır, giren ise yalnızca 20 bin.

Uluslararası Af Örgütü verilerine göre Gazze’deki binaların yüzde 81’i işgal saldırılarında hasar gördü. Bugün her yağmur, yeni bir ölüm ve yıkım tehdidi anlamına geliyor.

“Bayron” fırtınası; 17 kişinin hayatını kaybetmesine, onlarca bin çadırın yok olmasına ve Gazze’de yıkım–sel–göç üçgeninin daha da derinleşmesine yol açtı.