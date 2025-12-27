Libya Askeri Heyetini Taşıyan Uçağın Ankara’da Düşmesi Bölgesel Soru İşaretlerini Artırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Libya’dan Türkiye’ye gelen askeri heyeti taşıyan özel jet, 23 Aralık’ta Ankara’da henüz resmi olarak ayrıntıları açıklanmayan bir kazayla düştü. Kazada, uçakta bulunan 5 kişilik Libya askeri heyeti ile 3 kişilik mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Türk ve Libyalı yetkililer tarafından başlatılan incelemeler sürerken, olayın teknik bir arıza mı yoksa farklı bir nedene mi dayandığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak kazanın gerçekleştiği zamanlama ve taşıdığı diplomatik-askeri misyon, olayın yalnızca bir “uçak kazası” olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor.

Libya’da süregelen istikrarsızlık, dış müdahaleler ve askeri dengeler göz önünde bulundurulduğunda, askeri heyetin Ankara ziyareti bölgesel iş birlikleri açısından önem taşıyordu. Bu nedenle kazanın ardından Libya kamuoyunda ve bölgesel çevrelerde çok sayıda soru gündeme geldi.

Bazı gözlemciler, Libya’daki askeri ve siyasi aktörlerin hedef alındığı daha önceki benzer olayları hatırlatarak, kazanın tüm boyutlarıyla ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle Libya’nın egemenliğini ve bağımsız karar alma süreçlerini zayıflatmaya yönelik girişimlerin geçmişte farklı yöntemlerle devreye sokulduğu biliniyor.

Resmi makamların yürüteceği soruşturmanın sonuçları beklenirken, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti üyeleri ve mürettebat için hem Libya’da hem de Türkiye’de taziye mesajları yayımlandı. Olay, bölgedeki kırılgan dengelerin ve askeri-diplomatik temasların ne denli hassas bir zeminde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.