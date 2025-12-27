Fuat Oktay’dan İsrail’e Sert Tepki: Somaliland Hamlesi Açık Bir Müdahaledir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Oktay, söz konusu kararın yalnızca diplomatik bir tercih değil, Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan açık bir müdahale niteliği taşıdığını ifade etti.

Açıklamasında, İsrail’in bu adımının bölgesel dengeleri gözetmeyen ve yeni kriz alanları üretmeyi amaçlayan bir yaklaşımın devamı olduğuna dikkat çeken Oktay, “Bu karar, İsrail’in bölgesel ve küresel ölçekte istikrarsızlık yaratma yönünde attığı yeni bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.

Oktay’ın paylaşımında, Afrika Boynuzu’nda zaten kırılgan olan siyasi ve güvenlik ortamının bu tür girişimlerle daha da karmaşık hale getirildiği vurgulandı. Uzmanlar, Somaliland meselesinin uluslararası hukuk açısından Somali’nin iç meselesi olarak kabul edildiğini hatırlatarak, dış aktörlerin bu yöndeki tek taraflı adımlarının çatışma riskini artırdığına işaret ediyor.

Türkiye’nin Somali’nin egemenliği, birliği ve siyasi istikrarına verdiği desteğin altını çizen Oktay’ın açıklaması, Ankara’nın bu konuda net bir duruş sergilediğini bir kez daha ortaya koydu. Bölgeye yönelik müdahaleci politikaların uzun vadede barış ve istikrar getirmeyeceği mesajı, paylaşımın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İsrail’in söz konusu kararına yönelik tepkiler yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmazken, Afrika ve İslam dünyasında da benzer eleştirilerin yükselmesi bekleniyor. Açıklamalar, Somaliland meselesinin önümüzdeki dönemde uluslararası diplomasi gündeminde daha fazla yer tutacağına işaret ediyor.