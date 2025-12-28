  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

İran ve Katar dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

28 Aralık 2025 - 16:33
News ID: 1767134
İran ve Katar dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bölgesel gelişmeleri ve Yemen'deki son olayları ele aldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi ve Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arakçi ve Al Sani, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Katil İsrail'in ateşkes anlaşmalarını ihlal etmesi ve Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden duydukları endişeyi dile getiren iki bakan, işgal ve yayılmacı politikalarını durdurması için uluslararası toplumun, Tel Aviv yönetimine baskı yapması gerekliliğini belirtti.

Taraflar ayrıca Yemen'deki son gelişmeleri ele alarak, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen