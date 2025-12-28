  1. Ana Sayfa
Putin Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti

28 Aralık 2025 - 16:43
News ID: 1767147
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birinini ziyaret ettiğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Putin’e Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Dmitrov kenti ile Zaporijye bölgesindeki Gulyaypole yerleşim bölgesinin Rus birlikleri tarafından özgürleştirildiği rapor edildi.

Açıklamada, “Birleşik Kuvvetler Grubu’nun Doğu ve Merkez askeri grupları komutanları ile onlara bağlı birlik komutanları, yürütülen muharebe görevlerinin seyri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Dimitrov şehri ile Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole’nin alınması hakkında bilgi verdi” denildi.

Putin’in, toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan da özel askeri harekat bölgesindeki genel durumla ilgili ayrıntılı bir rapor aldığı kaydedildi.

Gerasimov, Merkez Askeri Grubu birliklerinin Dmitrov’daki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini imha etmeyi tamamladıktan sonra kendi sorumluluk hatlarında düşmanı yenilgiye uğratmayı sürdürdürdüğünü, kentin farklı noktalarında ek temizlik operasyonlarının devam ettiği bilgisini verdi.

Gerasimov, Volnoye ve Rodinskoye bölgelerinin de özgürleştirildiğini belirterek, Merkez Askeri Grubu birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesinde taarruzu derinleştirirken, Ukrayna ordusunun seçkin birliklerinin kayıplar verdiğini aktardı.

