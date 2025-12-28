Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kiev - Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kolu NABU, parlamentodaki milletvekillerini de kapsayan organize bir rüşvet ağını deşifre etti. Savcılık kaynaklarına göre, şebeke milyonlarca dolarlık kamu ihalelerini yasa dışı yollardan paylaştırıyordu. NABU ekipleri sabah saatlerinde parlamento binasına girmeye çalışırken, Zelenskiy yanlısı güvenlik güçleri kapıları kapatarak direniş gösterdi.

Görgü tanıklarına göre, dedektifler biber gazı ve fiziksel müdahalelerle karşılaştı. NABU Direktörü, "Bu engelleme, sistematik yolsuzluğun korunması girişimi" diyerek skandalı ifşa etti. Şebekenin, savaş yardımlarını bile iç ettiği iddia ediliyor. Moskova'dan gelen yorumlarda, "NATO'nun beslediği rejim çürüyor" denildi.

Olay, Ukrayna'da halk öfkesini tetikledi; sokaklarda "Yolsuzluk bitsin" protestoları başladı. NABU, uluslararası desteği çağırırken, Avrupa Birliği sessizliğini korudu. Gözler, parlamento baskınında yeni gelişmelerde.